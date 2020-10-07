Специалисты «Россети Центр Смоленскэнерго» приступили к выполнению работ в рамках заключенного муниципального контракта по ремонту сети уличного освещения в с. Тёмкино Тёмкинского района Смоленской области.

На улицах Горького, Замошье, Сосновая, Энергетиков, Возрождения, Молодежная и Гагарина села Тёмкино в течение осени энергетики выполнят подвеску самонесущих изолированных проводов на линиях электропередачи протяженностью 4 км, смонтируют два щита управления, установят 76 светодиодных светильников уличного освещения и 57 новых опор.

Смоленскэнерго ведет активную работу по повышению надежности, эффективности и энергосбережения уличного освещения населенных пунктов области. После выполнения работ в Тёмкино будет улучшено качество освещение улиц села, станет безопаснее и комфортнее передвигаться, повысится уровень благоустройства. При выполнении работ энергетики активно применяют самые современные технологии. Использование новых светодиодных светильников позволяет экономить электроэнергию, и, соответственно, бюджетные средства. Все работы выполняются в строгом соответствии с требованиями охраны труда и с соблюдением всех норм эпидемиологической безопасности.

Напомним, что в соответствии со ст.14 Федерального закона РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация благоустройства населенных пунктов (включая освещение улиц) относится к вопросам местного значения, т.е. ответственность закреплена за органами местного самоуправления. Как правило, к выполнению работ по организации уличного освещения администрациями районов и сельских поселений привлекаются на договорной основе специализированные организации. В рамках дополнительной услуги «Организация систем наружного освещения» специалисты Смоленскэнерго выполняют целый комплекс работ: замену ламп, обслуживание светильников, управление уличным освещением с соблюдением режимов и графиков горения. По отдельным заявкам филиал может осуществить установку дополнительных светильников (в том числе энергосберегающих), разработать проектно-сметную документацию и осуществить строительство сетей наружного освещения.

В общей сложности в 2020 году филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» заключил 151 контракт на техническое обслуживание сетей наружного освещения муниципальных образований Смоленской области в рамках Доля присутствия филиала на рынке по техническому обслуживанию сетей наружного освещения региона в настоящее время составляет 97%. На обслуживании компании находятся более 50 тысяч светильников в 25 районах области и областном центре. Энергетики стараются качественно изменить освещенность улиц населенных пунктов региона, о чем жители и власти муниципальных образований неоднократно позитивно высказывались в социальных сетях, делясь фотографиями освещенных улиц.