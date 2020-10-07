Запрос на переход к безуглеродной энергетике формируют не только европейские регуляторы и политики, но сами компании и инвесторы, сообщил исполнительный председатель, En+ Лорд Баркер на российско-британском инвестиционном форуме «RussiaTALK», организованном Российско-британской торговой палатой (РБТП) при поддержке российской федеральной торгово-промышленной палаты. Модератором сессии выступил президент Ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилев.

«Это происходит не только по инициативе правительства. На сегодняшний день существует очень серьезный запрос со стороны инвесторов на реализацию основных принципов ESG (environment, social and governance). Именно и формирует императивы декарбонизации экономики», - сказал он.

«Если ваша компания не демонстрирует фундаментальную устойчивость с экологической точки зрения, это значит, что она не демонстрирует устойчивости с финансово-экономической точки зрения. Если у вас нет стратегии, как стать частью безуглеродной экономики, то тогда вы останетесь за бортом. Инвесторы не станут вкладываться в такого рода активы, поскольку уже учитывают положение компании после 2030 года в сегодняшней оценке акций», - пояснил Баркер.

Старший вице-президент «Норильского никеля» Андрей Бугров отметил, что постепенно принципы ESG внедряются и в российских компаниях.

«Сейчас формируется абсолютно новое качество производства и новая корпоративная культура, которая пока не распространена в России. В этой модели только 50% приходится на экологию, остальное относится к корпоративному управлению», - отметил он. «Но у компании нет будущего, если этого не делать. Вас выжмут из рынка. Уже есть новое поколение игроков, у которых забота об окружающей среде возводится в высшую точку приоритетов, меняется гражданское общество, которое требует от компаний заботы об экологии», - добавил Бугров.

Именно требование инвесторов к устойчивому развитию заставило британскую ВР разработать стратегию по переходу компании на развитие энергетического бизнеса, основанного на «чистой энергетике», отметила, в свою очередь на форуме старший вице-президент BP Russia Эмили Олсон.

«Это очень крупная трансформация, пожалуй, самая крупная в истории ВР за последние 111 лет. Но мы не пытаемся разменять одно на другое, углеводороды остаются фундаментальной составляющей. Мы рассматриваем себя как интегрированную компанию», – сказала она.

Отвечая на вопрос Сергея Брилева о месте водорода в новой стратегии ВР, Олсон ответила, что в будущем водород будет использоваться все более и более активно.