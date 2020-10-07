 
Модернизация

Армавирский филиал "Россети Кубань" завершает ремонтную кампанию 2020 года

Армавирский филиал Россети Кубань завершает ремонтную кампанию 2020 года

7 октября 2020, 14:00
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
242

Энергетики провели капитальный ремонт более 1,8 тыс. км линий электропередачи, 11 крупных питающих центров и 145 трансформаторных подстанций в восточных районах Краснодарского края. Общий объем финансирования ремонтных мероприятий в филиале составил более 145 млн рублей.

Значительное внимание было уделено повышению надежности функционирования воздушных линий электропередачи. Капитально отремонтировано свыше 310 км основной питающей сети и более 1,5 тыс. км распределительной. В ходе ремонтов проведена замена 450 опор, 6700 изоляторов и 92 км провода, расчищено от поросли 195 гектаров охранных зон ЛЭП. Заменено более 32 км неизолированного «голого» провода на самонесущий изолированный СИП на линиях распределительной сети. Такой провод более надежен, устойчив к гололедообразованию и ветровым нагрузкам.

– Подготовка к прохождению осенне-зимнего периода перешла в заключительную фазу. Мы завершаем ремонт основного и вспомогательного оборудования электрических сетей. Качественно выполненная ремонтная кампания позволит обеспечить надежным электроснабжением потребителей в любое время года, – рассказал директор Армавирских электрических сетей Дмитрий Рязанцев.

На 100% выполнен план по ремонту высоковольтных подстанций 35-110 кВ – это 11 крупных питающих центров. На подстанциях отремонтировали силовые трансформаторы, выключатели и другое энергооборудование. Современные цифровые устройства релейной защиты и автоматики установлены на подстанциях 110 кВ «Восток» в Армавире и 35 кВ «Кавказская» в Кавказском районе.

Исправность электросетевого оборудования – важнейший фактор безаварийной работы зимой, когда нагрузки на сети значительно увеличиваются. Своевременное и полноценное выполнение специалистами «Россети Кубань» мероприятий ремонтной программы сводит к минимуму вероятность технологических нарушений, связанных с повышенными нагрузками и нестабильной погодой.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Россети Кубань

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
ЛУКОЙЛ запустил модернизированную ГЭС в Краснодарском крае
Потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в сентябре 2020 года снизилось на 2,8 % по сравнению c сентябрем 2019 года

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Кабельный бизнес - 2020
+