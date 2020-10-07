Энергетики провели капитальный ремонт более 1,8 тыс. км линий электропередачи, 11 крупных питающих центров и 145 трансформаторных подстанций в восточных районах Краснодарского края. Общий объем финансирования ремонтных мероприятий в филиале составил более 145 млн рублей.

Значительное внимание было уделено повышению надежности функционирования воздушных линий электропередачи. Капитально отремонтировано свыше 310 км основной питающей сети и более 1,5 тыс. км распределительной. В ходе ремонтов проведена замена 450 опор, 6700 изоляторов и 92 км провода, расчищено от поросли 195 гектаров охранных зон ЛЭП. Заменено более 32 км неизолированного «голого» провода на самонесущий изолированный СИП на линиях распределительной сети. Такой провод более надежен, устойчив к гололедообразованию и ветровым нагрузкам.

– Подготовка к прохождению осенне-зимнего периода перешла в заключительную фазу. Мы завершаем ремонт основного и вспомогательного оборудования электрических сетей. Качественно выполненная ремонтная кампания позволит обеспечить надежным электроснабжением потребителей в любое время года, – рассказал директор Армавирских электрических сетей Дмитрий Рязанцев.

На 100% выполнен план по ремонту высоковольтных подстанций 35-110 кВ – это 11 крупных питающих центров. На подстанциях отремонтировали силовые трансформаторы, выключатели и другое энергооборудование. Современные цифровые устройства релейной защиты и автоматики установлены на подстанциях 110 кВ «Восток» в Армавире и 35 кВ «Кавказская» в Кавказском районе.

Исправность электросетевого оборудования – важнейший фактор безаварийной работы зимой, когда нагрузки на сети значительно увеличиваются. Своевременное и полноценное выполнение специалистами «Россети Кубань» мероприятий ремонтной программы сводит к минимуму вероятность технологических нарушений, связанных с повышенными нагрузками и нестабильной погодой.