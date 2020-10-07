Программа развития газоснабжения и газификации Приморского края на период 2021-2025 годов подписана ПАО "Газпром" и властями региона. Как сообщили журналистам во вторник в управлении информации ПАО "Газпром", инвестиции компании предусмотрены в объеме более 21 млрд рублей.

"Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период - 2021-2025 годы. Согласно программе, инвестиции "Газпрома" предусмотрены в объеме 21 139 млрд рублей", - сказано в сообщении.

Компания построит 108 км газопроводов-отводов и пять газораспределительных станций (ГРС), 194 км межпоселковых газопроводов, будут созданы условия для газификации Артемовского городского округа и села Славинка, объектов теплоснабжения Находки и пригородов Владивостока. Кроме того, предусмотрена газификация морского порта "Суходол", сельскохозяйственных предприятий территории опережающего развития (ТОР) "Михайловский" и Находкинского завода минеральных удобрений. Газ будет подан для Всероссийского детского центра "Океан" и концертно-спортивного комплекса "Фетисов-Арена".

Правительство Приморского края обеспечит строительство 77 км внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 554 домовладений, 30 котельных и предприятий.

Также продолжается реализация программы развития газоснабжения и газификации региона на 2016-2020 годы. В текущем году планируется завершить строительно-монтажные работы на шести газопроводах и двух ГРС. Будут созданы условия для газификации ТОР "Надеждинская", где "Газпром" строит логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров.