В связи с вводимыми в регионах России ограничениями, в том числе на организацию и проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, информируем Вас о том, что III Международная молодежная научно-техническая конференция IEEE «Релейная защита и автоматика» пройдет в дистанционном формате с использованием сервиса вебинаров и веб-конференций Cisco Webex.

Ссылка для участия будет направлена накануне мероприятия.

Секретарь Международной молодёжной научно-технической конференции IEEE «Релейная защита и автоматика»:

Усачев Сергей Сергеевич, e-mail: papersubmissionrpa2020@gmail.com

Актуальная информация о Конференции на сайте http://www.cigre.ru/rnk/youth/ieeerpa/.