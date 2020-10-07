КАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС-2020
7 октября 2020, 17:40
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ВЕБИНАРЫ, ОНЛАЙН
Отрасль: Электроэнергетика
В связи с вводимыми в регионах России ограничениями, в том числе на организацию и проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, информируем Вас о том, что III Международная молодежная научно-техническая конференция IEEE «Релейная защита и автоматика» пройдет в дистанционном формате с использованием сервиса вебинаров и веб-конференций Cisco Webex.
Ссылка для участия будет направлена накануне мероприятия.
Секретарь Международной молодёжной научно-технической конференции IEEE «Релейная защита и автоматика»:
Усачев Сергей Сергеевич, e-mail: papersubmissionrpa2020@gmail.com
Актуальная информация о Конференции на сайте http://www.cigre.ru/rnk/youth/ieeerpa/.
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