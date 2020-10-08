АО "ЛОЭСК" сменило формат корпоративного управления

Акционеры компании «ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» избрали в новый состав Совета директоров независимого директора Андрея Демина.

Смена состава продиктована желанием изменить стандарты корпоративного управления. Развиваясь, компания не стоит на месте, совершенствуя систему корпоративного управления и выводя ее на качественно новый уровень. Шаг по включению в состав Совета директоров АО «ЛОЭСК» независимого директора является подтверждением смены действующего формата корпоративного управления.

Имея большой опыт работы в компаниях «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») и ПАО «Россети», Андрей Демин выступит экспертом в принятии управленческих решений, направленных на экономическую эффективность бизнеса. При этом, выбирая тактику открытости корпоративного управления, компания получит взвешенную и объективную оценку.

Справка:

Акционерное общество «ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (АО «ЛОЭСК») образовано 30 августа 2004 года в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области на базе 15 муниципальных предприятий электрических сетей. Ключевыми акционерами компании являются - Правительство Ленинградской области в лице Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом (доля участия 24,99%) и ООО «РОСТОК» (доля участия 75,01 %).