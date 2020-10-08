Дети-сироты Читы получат новые дома

Деловая сессия "КАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС-2020"
8 октября 2020, 14:30
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство
ГКУ «Служба единого заказчика» ищет подрядчика для инженерных изысканий и выполнения работ по строительству многоквартирных жилых домов, сообщает RosTender.info.
В городском поселении «Борзинское» Забайкальского края планируется строительство пяти многоквартирных жилых домов для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Согласно документации, общая площадь однокомнатных квартир составляет не менее 297 кв. м. в каждом доме, площадь каждой квартиры – не менее 33 кв. м. Начальная цена контракта составит 115 млн рублей.
Строительно-монтажные работы завершат до 30 ноября 2021 года. В дальнейшем планируется благоустройство территории. Источником финансирования послужит краевой бюджет.
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме завершается 16 октября 2020. Аукцион будет проводиться 20 октября 2020 года.
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