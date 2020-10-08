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Евгений Грабчак: "Подготовка объектов электроэнергетики к отопительному сезону находится в завершающей стадии"

Евгений Грабчак: Подготовка объектов электроэнергетики к отопительному сезону находится в завершающей стадии

8 октября 2020, 17:30
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, ОЗП
Отрасль: Электроэнергетика 

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Заместитель Министра энергетики России Евгений Грабчак принял участие в «круглом столе» комитета Совета Федерации по экономической политике на тему «Актуальные вопросы подготовки энергетики к периоду осенне-зимнего максимума нагрузок 2020-2021 годов в субъектах Российской Федерации».

Евгений Грабчак рассказал, что в Минэнерго на протяжении пяти лет ведется ежемесячный онлайн-мониторинг готовности компаний отрасли к работе, в том числе в отопительный период. Онлайн-система позволяет оперативно оценивать основные параметры функционирования предприятий электроэнергетики по всем критичным характеристикам, в первую очередь, касающихся обеспечения надежности и безопасности энергоснабжения потребителей. Эта работа ведется совместно с Ростехнадзором и контролируется выездными проверками.

«Подготовка объектов электроэнергетики находится в завершающей стадии, реализуются ремонтные работы, проводится доукомплектование аварийных запасов, завершается реализация инвестиционных программ. На сегодняшний день в контуре мониторинга Минэнерго около 1 тысячи объектов электроэнергетики, 92% готовы к отопительному сезону. Все крупные системообразующие компании подтверждают свою готовность», - сообщил Евгений Грабчак.

Заместитель Министра отметил, что особое внимание Минэнерго уделяется усилению системной надежности энергосистем в регионах с высокими рисками нарушения энергоснабжения. Евгений Грабчак пояснил, что ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, не оказали существенного влияния на ход подготовки предприятий электроэнергетики к отопительному сезону. Как правило, компании просто сдвинули сроки проведения необходимых работ.

«Зафиксированы случаи переноса сроков ремонта из-за ограничений на фоне пандемии. Отклонения по ремонтным программам из-за COVID-19 не превышают 4% в целом от ремонтной программы и основном связаны с объектами генерации. Рисков снижения надежности электроснабжения из-за влияния ограничений COVID-19 мы не прогнозирует», - прокомментировал заместитель Министра.

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