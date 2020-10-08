Специалисты «Россети Центр Костромаэнерго» в рамках заключенного контракта смонтировали и подключили новую линию для организации освещения шести улиц поселка Красное-на-Волге. Энергетики Красносельского РЭС филиала установили 52 светильника на улицах Победы, Дальная, Зеленая, Полевая, Заводская и Солнечная и протянули почти 3 км линии электропередачи. Предварительно ими было проведено полное обследование существующей системы уличного освещения: проанализированы объемы потребления и определен уровень освещенности улиц. Для обеспечения нормативного уровня освещенности улиц и проезжей части дополнительно проводятся работы по обрезке крон деревьев.

«Мы благодарны работникам Красносельского РЭС Костромаэнерго за установку современных, энергосберегающих, светодиодных светильников. Улицы эти новые, многолюдные и, конечно, освещение просто необходимо для людей», - отметил глава поселка Красное -на -Волге Владимир Недорезов.

Жители освещенных улиц тоже не скрывают своей радости: «Сейчас темнеет рано, у меня дети возвращаются из школы и секций, - говорит жительница улиц Полевая Нина Семенова. - Теперь благодаря энергетикам «Россети Центр» не страшно за детей, они идут по светлой улице легко и спокойно».

Работа по модернизации, ремонту и техническому обслуживанию систем уличного освещения, направленная на повышение комфорта и безопасности жителей Красносельского района Костромской области, будет продолжена. За счёт применения энергоэффективных источников света (современных энергосберегающих ламп), органы местного самоуправления смогут сократить затраты на оплату электроэнергии, потребляемой уличным освещением.