Главной проблемой атомной энергетики на сегодняшний день является утилизация ядерных отходов. Для ее решения необходимо стимулировать использование тория вместо урана. Еще более серьезным вызовом для отрасли становится отсутствие новых разработок, которые позволяли бы атомной энергетике двигаться вперед , рассказал лауреат премии "Глобальная энергия" и Нобелевской премии по физике Карло Руббиа в интервью сайту "Глобальная энергия".

- Какие вызовы сейчас стоят перед атомной энергетикой и по какому направлению в дальнейшем может пойти развитие отрасли?

К.Руббиа. Главной и пока нерешенной проблемой является наличие больших объемов ядерных отходов, которые будут сохранятся в окружающей среде на протяжении миллионов лет. Несколько стран приняли решение о досрочном прекращении использования ядерной энергии. В таких условиях атомной энергетике даже сложно сохранить уже имеющуюся долю в мировом энергобалансе.

- Продолжает ли нехватка запасов урана оставаться сдерживающим фактором развития отрасли в перспективе?

К.Руббиа. При текущем уровне производства атомной энергии в мире, которая составляет несколько процентов энергобаланса, запасы урана представляются достаточными для развития отрасли. Проблемы с нехваткой запасов могут возникнуть в том случае, если в будущем атомная энергетика увеличит свою долю в производстве энергии. Однако, на мой взгляд, это очень маловероятно.

- Насколько конкурентоспособна ядерная энергетика по сравнению с ВИЭ на данном этапе? Какие возможности повышения эффективности АЭС существуют?

К.Руббиа. Возобновляемые источники энергии, как правило, более дорогостоящие, чем ядерные, мало того, в определенные периоды времени они бывают недоступны. Скорее всего, возобновляемые источники энергии будут оставаться более дорогими и в будущем. Однако они не производят долгоразлагающихся отходов. Следует поощрять перспективу использования тория в ядерной энергетике, заменяющего уран, поскольку это значительно сократит сроки распада ядерных отходов.

- Ранее одним из главных отрицательных факторов ядерной энергетики назывались небезопасность эксплуатации АЭС и проблемы утилизации ядерных отходов. Удалось ли решить эти проблемы в последние годы, как ваши наработки в области утилизации отходов могут массово применяться в промышленности?

К.Руббиа. В последнее время уровень безопасности новых атомных станций значительно вырос. Однако практика последующего захоронения ядерных отходов все еще остается проблематичной. И снова торий является альтернативным решением. Кроме того, следует применять новые методы "сжигания" основной массы отходов.

- Какие существуют возможности по расширению географии строительства АЭС, насколько перспективны малые атомные станции, плавучие станции, могут ли они стать драйверами развития отрасли?

К.Руббиа. Малые АЭС и плавучие электростанции - это интересные разработки, особенно для отдаленных районов. Но, на мой взгляд, они не могут конкурировать с производством атомной энергии крупными реакторами.

- Современная ядерная физика сосредоточилась на выявлении все новых и новых форм материи и частиц. В том числе, вам принадлежит открытие w- и z- частиц, ранее считавшихся неуловимыми. Может ли это в будущем привести к переоценке существующей или созданием новой научной парадигмы мирового устройства, какой она будет? По какому направлению мысли должна пойти ядерная физика в ближайшие несколько лет?

К.Руббиа. Доказано, что темная материя и темная энергия фактически являются доминирующими элементами в галактиках, хотя их источники пока совершенно неизвестны. Связаны ли они с дополнительными элементарными частицами или с какой-либо другой формой, которую мы можем обнаружить также в лаборатории? Без объяснения темной материи и темной энергии нынешняя "стандартная модель" остается неполной. Новые научные парадигмы неизбежны как в космологии, так и в ядерной физике.

- В предыдущих интервью вы неоднократно говорили, что в будущем ядерная энергетика будет принципиально иной? Как она трансформируется и какие основные черты приобретёт?

К.Руббиа. Отсутствие серьезных изменений и принципиально новых разработок в современной ядерной энергетике по сравнению с другими энергетическими отраслями является одним из ее главных недостатков. Возобновляемые и ископаемые источники энергии, в основном, это природный газ, как ожидается, будут доминировать на протяжении многих столетий, при условии, что их запасы будут расширены за счет сланцев и клатратов. Можно избежать выбросов CO2, образующихся при использовании углеводородов, если получать из низ только водород. Ядерное деление неизбежно приводит к образованию отходов, это касается даже тория, от которого объем отходов значительно меньше, чем от урана. При ядерном синтезе на основе трития образуется еще большее количество ядерных отходов по сравнению с ураном. Однако существуют и другие, гораздо более привлекательные формы синтеза без ядерных отходов.

Фото предоставлено пресс-службой ассоциации «Глобальная энергия»