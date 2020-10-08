Кабмин выделит более 5 млрд рублей на водоснабжение Крыма

Правительство РФ выделит более 5 млрд рублей на решение проблем водоснабжения Крыма, сообщил в четверг на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

"Сегодня на заседании правительства выделим Республике Крым и городу Севастополю почти 5 млрд рублей на строительство на Крымском полуострове новых объектов водоснабжения и еще свыше 870 млн рублей направим на капитальный ремонт сетей водоснабжения, которые находятся в аварийном состоянии, а также разработку дополнительных скважин", - сказал глава кабинета министров.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. С 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начался третий и самый жесткий этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ. Питьевая вода подается по часам утром и вечером.

Фото: © Сергей Мальгавко/ТАСС