Кабмин запускает институт соглашений о защите инвестиций

Правительство России запускает институт соглашений о защите инвестиций, который будет гарантировать неизменность условий ведения бизнеса. Об этом в четверг на заседании кабмина заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он пояснил, что любому бизнесу требуются гарантии, особенно если речь идет о крупных и долгосрочных проектах, под которые привлекаются заемные средства. По его словам, "просчитывая смету на годы вперед, инвесторы хотят быть уверены, что основные условия ведения бизнеса не будут изменены государством". Особенно актуальным этот вопрос стал сейчас, когда из-за коронавируса и связанной с ним "глобальной экономической турбулентности" инвестиционные риски заметно выросли, отметил Мишустин.

"Долгосрочным проектам нужны долгосрочные, серьезные гарантии на уровне государства. И правительство их предоставит. Мы запускаем специальный институт соглашений о защите и поощрении капиталовложений", - сообщил глава правительства.

Он пояснил, что желающие реализовать крупный инвестиционный проект на территории России смогут подписать соглашение с Минэкономразвития. "Там будут четко прописаны гарантии неизменности условий на длительный период, в зависимости от отрасли и объема инвестиций", - сказал Мишустин.

По его словам, вся необходимая правовая база уже утверждена. Подписаны два постановления правительства РФ, которые требовались для запуска механизма.

"Первое утверждает правила заключения таких соглашений государства с инвесторами, - уточнил премьер. - Второе - определяет порядок выплаты различных компенсаций, позволяющих снизить затраты на инфраструктуру и уменьшить долговую нагрузку. Это важная составляющая государственных гарантий, которые дадут эти соглашения, и еще один аргумент, чтобы начать инвестировать "вдолгую".

Новый механизм поощрения долгосрочных инвестиций позволит существенно продвинуться в работе по улучшению делового климата, упростит запуск нового инвестиционного цикла, уверен председатель правительства.

Фото: © Александр Астафьев/POOL/ТАСС