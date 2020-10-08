В Росатоме завершилось формирование отраслевого интегратора по бизнес-направлению «Накопители энергии». ООО «РЭНЕРА» (торговая марка – RENERA) создано на базе ООО «Катодные Материалы» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»).

Основная линейка продукции, развитием и продвижением которой будет заниматься компания-интегратор, - литий-ионные тяговые батареи для электротранспорта, а также стационарные системы для накопления электроэнергии - продукция для аварийного и бесперебойного энергоснабжения, накопительные системы для возобновляемых источников энергии и сглаживания графика нагрузки.

«РЭНЕРА» - акроним словосочетания «Росатом - Энергоаккумулириующие решения». Название компании символизирует новую эру энергетики – высокотехнологичные решения, способствующие развитию отрасли в ключе декарбонизации, экологичности, энергоэффективности и цифровизации.

В портфеле интегратора – более 120 реализуемых и исполненных проектов по поставке литий-ионных накопителей энергии (контракты, ранее заключенные по линии ООО «Катодные Материалы», ООО «НПО «Центротех», ПАО «НЗХК»). Реализованы контракты по модернизации логистического электротранспорта, оснащению систем оперативного постоянного тока и источников бесперебойного питания литий-ионными накопителями электроэнергии.

«Наша компания предлагает клиентам комплексное решение: от технико-экономического обоснования и проектирования до установки оборудования и постгарантийного обслуживания. Мы готовы выполнять индивидуальные требования заказчиков по техническим параметрам, а также предлагаем гибкие условия и форматы сотрудничества. Уже выполняются поставки по схеме аренды, мы также намерены начать поставки в лизинг и предложить договор жизненного цикла», - отметил генеральный директор ООО «РЭНЕРА» Эмин Аскеров.

Литий-ионные тяговые батареи широко востребованы на рынке электротранспорта и являются одним из наиболее экономически и технологически эффективных решений для интралогистики. Подзарядка таких батарей возможна в любой момент и не требует отдельной зарядной комнаты. Литий-ионные батареи герметичны и не нуждаются в сервисном обслуживании, а также взрывобезопасны, экологичны (не содержат вредных кислот) и работают в широком диапазоне температур.

В стационарных системах накопления электроэнергии литий-ионные аккумуляторы применяются благодаря своим уникальным характеристикам по количеству циклов, стабильности напряжения и энергоэффективности.

Для справки:

ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») - активно развивающийся отраслевой интегратор Росатома в области систем накопления электроэнергии. Компания занимается литий-ионными аккумуляторными батареями для внутризаводской и логистической электротехники, а также предлагает решения для аварийного и бесперебойного энергоснабжения, сглаживания пиков нагрузки в электросети, накопители энергии для гибридных систем.

Наличие собственного R&D центра позволяет разрабатывать, наряду с типовыми системами, комплексные решения под индивидуальные требования заказчика. Команда сопровождает проект от НИОКР до производства, осуществляет сервисное обслуживание. На счету интегратора десятки реализованных проектов, в разработке находятся решения единичной мощностью до 1 МВТ.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству стабильных изотопов, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реактора в 13 странах мира, исследовательские реакторы в десяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ. www.tvel.ru