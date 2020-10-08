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"Россети Ленэнерго" освободили территории Приморского района Санкт-Петербурга от воздушных линий электропередачи

Россети Ленэнерго освободили территории Приморского района Санкт-Петербурга от воздушных линий электропередачи

8 октября 2020, 16:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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ПАО «Россети Ленэнерго» демонтировали воздушную линию на территории строительства нового жилого комплекса на Глухарской ул. в Приморском районе.

Работы проведены в рамках второго этапа проекта «Строительство кабельной линии 35 кВ Приморская – 1, 2, 3, 6». Освобождены от ЛЭП и охранных зон участки на ул. Ильюшина, Шаврова, Стародеревенской, Камышовой, Яхтенной, Мебельной, Долгоозерной, Парашютной (Мартыновский сквер), на Шуваловском пр., пр. Авиаконструкторов.

В настоящее время ведётся демонтаж опор на пр. Испытателей. До конца 2020 года специалисты построят более 40 км кабельных линий 35 кВ, демонтируют 24 км воздушных ЛЭП.

Объем инвестиций второго этапа проекта составляет 1,8 млрд руб. без НДС.

Работу электросетевой компании высоко оценила администрация Санкт-Петербурга. «Строительство данных объектов позволило придать гармоничный вид спальным районам города. Благодарю ПАО «Россети Ленэнерго» за вклад в развитие и повышение надежности энергетической инфраструктуры Санкт-Петербурга», - отметил председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук.

Проект «Строительство кабельной линии 35 кВ Приморская – 1, 2, 3, 6» реализуется «Россети Ленэнерго» с 2019 года. Завершение первого этапа обеспечило транспортную доступность «Лахта-Центра», новых жилых комплексов Приморского и Курортного районов, а также строительство ж/д платформы «Новая Лахта».

Программа «Россети Ленэнерго» по переводу воздушных сетей в кабельное исполнение рассчитана до 2022 года. Сейчас ведутся работы на линиях Красносельского, Приморского и Курортного районов. Это позволит освободить городские территории и существенно повысить надежность электроснабжения, поскольку кабельные линии не подвержены климатическим воздействиям, имеют большую степень защиты, а также отличаются меньшими потерями при передаче электроэнергии.

 

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Компания: Россети Ленэнерго

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