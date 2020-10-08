АО «СО ЕЭС» представил проект по развитию новой цифровой технологии дистанционного управления генерацией. В ходе онлайн-конференции экспертной группы Ассоциации «Цифровая энергетика» заместитель директора по автоматизированным системам диспетчерского управления АО «СО ЕЭС» Роман Богомолов выступил с докладом «Цифровое дистанционное управление графиками нагрузки электрических станций из диспетчерских центров», в котором представил итоги совместного с ПАО «РусГидро» проекта.

Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года предполагает внедрение технологий цифрового дистанционного управления режимами работы подавляющего большинства объектов электрической сети 220 кВ и выше и объектами генерации 25 МВт и выше в Единой энергетической системе России.

Технология цифрового дистанционного управления графиками нагрузки электрических станций из диспетчерских центров, разработанная специалистами АО «СО ЕЭС» и ПАО «РусГидро», позволяет использовать существующие телекоммуникационные каналы между диспетчерскими центрами Системного оператора и автоматизированными системами управления технологическими процессами электростанций, в том числе включающими групповые регуляторы активной (и реактивной) мощности (ГРА(Р)М) гидроэлектростанций.

Технология дает электростанциям возможность работы по заданному диспетчерскому графику, полученному в автоматическом режиме с минимизацией участия персонала электростанции в процедуре приемки и выполнения заданий по плановой мощности.

Прямое дистанционное управление графиками нагрузки электростанций позволяет повысить стабильность функционирования ЕЭС России за счет повышения оперативности регулирования нагрузки генерирующего оборудования и снижения вероятности ошибочных действий оперативного персонала электростанций.

В перспективе дистанционное управление нагрузкой генерирующих объектов позволяет повысить оперативность восстановления схемно-режимной ситуации и создает условия для возможного увеличения частоты расчетов и доставки планов балансирующего рынка (ПБР) каждые 5–15 минут вместо используемого в настоящее время часового цикла. Это даст возможность более точно моделировать актуальное состояние ЕЭС и более оперативно учитывать состояние электросетевого и генерирующего оборудования ЕЭС России. С точки зрения рынка, увеличение числа расчетов позволит более эффективно использовать доступные ресурсы мощности на электростанциях и актуальную пропускную способность сети, что обеспечит рост экономической эффективности работы энергосистемы в целом.

В настоящее время оснащение электростанций технологией дистанционного управления графиками нагрузки ГЭС реализуется Системным оператором и ПАО «РусГидро» по совместному плану на всех ГЭС компании «РусГидро», участвующих в автоматическом вторичном регулировании частоты в ЕЭС России.

В 2021–2035 годах планируется завершение тиражирования технологии на ГЭС, участвующих в АВРЧМ, проведение пилотных проектов на ГЭС, оснащенных верхним уровнем АСУ ТП, и на ТЭС, а также дальнейшее масштабирование решения на тепловые электростанции.

«До конца 2020 года система будет введена в промышленную эксплуатацию на 17 ГЭС ПАО «РусГидро», на последней, 18-й, из еще неохваченных станций – Новосибирской ГЭС – система заработает в начале следующего года. Далее, по мере готовности генерирующих объектов, мы сможем начать распространять технологию на тепловые станции», – отметил Роман Богомолов.

По результатам пилотных проектов будут также уточнены требования к техническому оснащению тепловых электростанций, необходимому для подключения их к системе доведения плановой мощности.

Об Ассоциации «Цифровая энергетика»

Ассоциация организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика» создана 31 июля 2019 года в рамках развития ведомственного проекта Минэнерго России «Цифровая энергетика» с целью объединения усилий отраслевого бизнес-сообщества и органов государственной власти, а также иных участников цифровой трансформации, для формирования консолидированной позиции по цифровому развитию отрасли для совершенствования процессов цифрового развития электроэнергетики и экономического прогресса в целом.

Ассоциация является отраслевым центром компетенций цифровой трансформации. Учредители и члены Ассоциации – ведущие энергетические компании России: ПАО «Россети», АО «Концерн Росэнергоатом» (энергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), АО «Интер РАО – Электрогенерация», АО «Системный оператор Единой энергетической системы».