Филиал «Россети Центр Липецкэнерго» совместно с муниципалитетами проводит активную работу по модернизации систем уличного освещения на территории Липецкой области. Обновление сетей освещения осуществляется в рамках государственной программы Липецкой области «Энергоэффективность и развитие энергетики Липецкой области» и региональной стратегии комплексной модернизации сетей освещения, призванных сократить потребление электроэнергии, улучшить освещённость населённых пунктов, а главное - сделать жизнь жителей более комфортной и безопасной.

За 9 месяцев текущего года с целью дальнейшего совершенствования систем уличного освещения энергетики выполнили объектную замену и установку 529 светильников в 24 муниципалитетах Данковского, Добринского, Измалковского, Краснинского, Лебедянского, Лев-Толстовского и Тербунского районов. До конца года этими работами будут охвачены еще 25 муниципальных образований Добринского, Елецкого, Становлянского и Хлевенского районов, где энергетикам предстоит установить еще 326 светильников.

В ходе работ специалисты филиала заменили морально устаревшие, неэнергоэффективные лампы накаливания и ртутные лампы на современные светодиодные, а также внедрили системы учета электроэнергии и управления освещением. В частности, установили шкафы учета и управления освещением, позволяющие не только контролировать расход электроэнергии, но и оперативно регулировать освещенность улиц, составлять гибкие графики автоматического включения света с наступлением вечера. На ранее неосвещенных улицах построили новые линии с применением самонесущего изолированного провода (СИП), обладающего повышенными характеристиками безопасности и энергоэффективности.

В общей сложности в 2020 году на обновление систем наружного освещения в регионе будет направлено 38 млн рублей.

«Благодаря модернизации сетей уличного освещения в истории Среднематреновского поселения Добринского района открыта яркая страница, причем в прямом смысле. На 13 улицах энергетики «Россети Центр Липецкэнерго» установили 137 светодиодных светильников мощностью 60 Ватт вместо 58 фонарей, ранее существовавших. Протянули более 3225 м СИПа (самонесущего изолированного провода) на улицах Молодежной, Пролетарской и части улицы Мира. На всех остальных улицах — новая ЛЭП. Дополнительно установили 12 ШУНО (приборов учета). Новые осветительные элементы значительно эффективнее прежних, у них ниже энергопотребление. Ночью светло, как днем. Среднематрёнское поселение теперь полностью электрифицировано новыми светодиодными светильниками», - отмечает глава администрации Добринского района Сергей Москворецкий.