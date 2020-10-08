В Шереметьево достроят новую магистральную рулежную дорожку

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство оставшегося участка магистральной рулежной дорожки аэропорта и примыкающих к ней частей рулежных дорожек. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Работы проводятся в рамках второй очереди реконструкции Международного аэропорта «Шереметьево» в районе Восточного перрона сектора Ш-1. Проектной документацией предусмотрено строительство оставшегося участка новой магистральной рулежной дорожки РД-В между РД-4(B6) и РД-5(B7), а также примыкающих к ней частей РД-B7, РД-№10 и РД-№11. Строящийся участок магистральной рулежной дорожки предназначен для проруливания воздушных судов. Расчетные типы ВС – Вoeing - 777-300ER - по несущей способности и А380 - по геометрическим параметрам.

Для маневрирования и руления воздушных судов в темное время суток и при плохих метеорологических условиях устроят свето-сигнальное оборудование в составе осевых и боковых рулежных огней, аэродромные знаки, огни промежуточных мест ожидания, регуляторы яркости и другие объекты, а также проложат для них сети электроснабжения. Решениями проектной документации, одобренными экспертами Главгосэкспертизы России, запланировано строительство водосточно-дренажной сети с установкой монолитных железобетонных колодцев. Кроме того, предусмотрено устройство камер инженерных сетей, кабельных переходов, переустройство сети связи на участке и выполнение других необходимых работ.

Проектную документацию подготовили во ФГУП «Государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт гражданской авиации «Аэропроект». Застройщик – АО «Международный аэропорт Шереметьево» (АО «МАШ»).

Фото: mskagency.ru