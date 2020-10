Рабочая группа РГ4 «Обеспечение информационной безопасности для систем связи и управления в электроэнергетике» Национального исследовательского комитета (НИК) D2 РНК СИГРЭ, возглавляемая представителем НИК D2 РНК СИГРЭ Владимиром Карантаевым и представителем НИК B5 РНК СИГРЭ Алексеем Гуревичем, приглашает вас принять участие в опросе, направленном на оценку ключевых аспектов построения и работы Security Operation Center (SOC) в отрасли Электроэнергетики.

Члены совместной проблемной рабочей группы В5.2/D2 «Кибербезопасность РЗА и систем управления современных объектов электроэнергетики», созданной по инициативе Национальных исследовательских комитетов РНК СИГРЭ В5 «Релейная защита и автоматика» и D2 «Информационные системы и телекоммуникации», приняли участие в работе по разработке опроса.

Опрос является базовым этапом работы международной рабочей группы WG D2.51, который проводится в рамках утвержденного ToR WG D2.51 «Implementation of Security Operations Centers (SOC) in Electric Power Industry as Part of Situational Awareness System».

Опрос ориентирован на широкий круг специалистов и экспертов отрасли. Принять участие в опросе могут специалисты в области кибербезопасности, ИТ, систем автоматизации, а также специалисты, которым интересна тематика применения SOC в Электроэнергетике.

Целью проведения опроса является способствование обмену информацией между компаниями электроэнергетической отрасли в вопросах применяемых технологий, кадровых и процессных подходов, задач и функций, возлагаемых на центр мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности (SOC) в рамках деятельности электроэнергетических компаний.

Итоги опроса, проведенного с привлечением специалистов и экспертов отрасли, будут доведены до международного сообщества в рамках последующей работы в соответствии с ToR WG D2.51.

Принять участие в опросе можно по ссылке.