Сахаэнерго за 9 месяцев модернизировало более 75 километров ЛЭП

Журнал RusCable Insider #192 -
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8 октября 2020, 13:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ЯКУТСКЭНЕРГО, САХАЭНЕРГО, РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика
Персонал АО «Сахаэнерго» (дочернее предприятие ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) за девять месяцев в рамках ремонтной программы модернизировал 76,2 километра линий электропередачи в северных и арктических районах Якутии.
Порядка 90% из этого объема – замена алюминиевого провода на самонесущий изолированный кабель. В рамках ремонтной программы Янских электрических сетей в заполярном поселке Усть-Куйга энергетики заменили 10 километров провода, а в поселке Юкагир – более одного километра.
В Среднеколымском районе в трех поселках замене подлежало более 7 километров «голого» провода на СИП: в Налимске – 100 метров линии 10 кВт, 2,5 километра в поселке Эбях и 5 километров в селе Сватай на ВЛ-04 кВт.
А Булунские электрические сети в этом году полностью завершили переход на самонесущий изолированный провод, заменив 2,5 километра алюминиевого кабеля в поселке Таймылыр на линии ВЛ-0,4 кВт. Теперь электросетям Булунского района не страшны ни ветер, ни сырость.
«Специалисты Сахаэнерго ежегодно повышают надежность электроснабжения потребителей, благодаря программам Общества, – подчеркнул генеральный директор АО «Сахаэнерго» Гаврил Алексеев. – Современный самонесущий изолированный провод не только повышает качество подачи электроэнергии, но снижает потери, и облегчает работу энергетиков по обслуживанию сети».
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