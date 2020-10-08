Сахаэнерго за 9 месяцев модернизировало более 75 километров ЛЭП

Персонал АО «Сахаэнерго» (дочернее предприятие ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) за девять месяцев в рамках ремонтной программы модернизировал 76,2 километра линий электропередачи в северных и арктических районах Якутии.

Порядка 90% из этого объема – замена алюминиевого провода на самонесущий изолированный кабель. В рамках ремонтной программы Янских электрических сетей в заполярном поселке Усть-Куйга энергетики заменили 10 километров провода, а в поселке Юкагир – более одного километра.

В Среднеколымском районе в трех поселках замене подлежало более 7 километров «голого» провода на СИП: в Налимске – 100 метров линии 10 кВт, 2,5 километра в поселке Эбях и 5 километров в селе Сватай на ВЛ-04 кВт.

А Булунские электрические сети в этом году полностью завершили переход на самонесущий изолированный провод, заменив 2,5 километра алюминиевого кабеля в поселке Таймылыр на линии ВЛ-0,4 кВт. Теперь электросетям Булунского района не страшны ни ветер, ни сырость.