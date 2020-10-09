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Антон Семейкин принял участие в оценке кибербезопасности подстанции "Чагино"

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, Минэнерго, безопасность, ТЭК

Директор Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России Антон Семейкин принял участие в оценке кибербезопасности основного питающего центра объектов юга, юга-востока и востока Москвы и Московской области – подстанции «Чагино».

В ходе оценки была проверена устойчивость функционирования объектов критической информационной инфраструктуры. Особое внимание Антон Семейкин уделил вопросам импортозамещения программных и программно-аппаратных средств, предназначенных для управления и контроля за технологическим и производственным оборудованием и их процессами.

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