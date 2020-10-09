Магаданэнерго завершает ремонтную программу ЛЭП на 2020 год

В сетевых филиалах ПАО «Магаданэнерго» (входит в Группу РусГидро) за 9 месяцев 2020 года выполнен капитальный ремонт 315 км линий электропередачи - это порядка 90% от годового плана.

Ремонтные работы завершаются, сейчас специалисты готовят к сезону максимальных нагрузок воздушные линии 110 кВ «Таскан-Сеймчан», 35 кВ «Фролыч-Нексикан» и 35 кВ «Отпайка-Сосна». В целом в 2020 году энергетики отремонтируют 174 участка ЛЭП общей протяженность более 360 км.

Завершаются работы и по расчистке просек линий электропередачи от кустарников и деревьев. Ручным способом и с помощью кусторезов-мульчеров от растительности освобождено 279 га из необходимых 290 га. Работы выполняются в целях противопожарной безопасности и для предотвращения коротких замыканий от соприкосновения проводов с ветками деревьев.

На подстанциях завершен капитальный ремонт 12 силовых трансформаторов суммарной мощностью 122,5 МВА. В соответствии с графиком продолжаются работы по ремонту коммутационного оборудования – выключателей и разъединителей.