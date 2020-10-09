Минэнерго Украины сообщило об износе 50% электросетей страны

Около 50% электросетей нуждаются в капитальном ремонте, реконструкции или полной замене из-за значительного износа, говорится в сообщении Минэнерго Украины.

«На Украине около 50% электросетей нуждаются в капремонте, реконструкции и полной замене из-за значительного износа и хронического недофинансирования работ по обновлению электрических сетей», - говорится в сообщении.

Минэнерго отмечает, что износ отдельного оборудования энергетической инфраструктуры достигает 70%.

По оценке министерства, объёмы ежегодных ремонтов электроэнергетической инфраструктуры в разы меньше потребности обновления сетей. По данным Минэнерго, Украина занимает одно из последних мест среди европейских стран по уровню инвестиций в расчёте на 1 км сети, уступая Румынии, Португалии, Польше, Литве, Италии, Испании, Германии, Чехии и лидеру по размеру инвестиций в электросети - Франции.

«Такая ситуация негативно влияет на качество и безопасность электроснабжения. Увеличивается аварийность в электросетях, а показатель SAIDI (средняя продолжительность перерывов в электроснабжении) является худшей среди всех стран Европы (в 10-30 раз выше стран Западной Европы, в 6 раз - стран Балтии, в 3 раза - Польши, в 2 раза - Румынии)», - говорится в сообщении.