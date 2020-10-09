"Мособлэнерго" установило 477 приборов учета электроэнергии

АО «Мособлэнерго» в период с января по сентябрь 2020 года установило и ввело в эксплуатацию на территории Московской области 477 приборов учета электроэнергии, а также 204 единицы оборудования для организации сбора данных в АСКУЭ.

В текущем году работы, проводимые компанией по оснащению приборами учета, несколько уменьшены в объеме в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением COVID-19 на территории Подмосковье. Но, несмотря на ограничительные меры, в АО «Мособлэнерго» создан и совершенствуется центр сбора и обработки данных АСКУЭ. В автоматизированную систему ежедневно стекаются различные параметры с 40 тысяч приборов учета электрической энергии.

При проведении мероприятий по установке приборов учета электроэнергии и развитию системы АСКУЭ компания учитывает вступившие в силу с 01 июля 2020 года изменения в законодательстве. Согласно им за сетевыми организациями закреплена обязанность по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) в отношении присоединенных к электрическим сетям потребителей и объектов по производству электроэнергии, за исключением установки и замены коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии в многоквартирных домах.

Дальнейшее развитие систем АСКУЭ в АО «Мособлэнерго» будет осуществляться с учетом требований законодательства, определяющих развитие интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).