На площадке строительства Кармалиновской ВЭС в Ставропольском крае завершены работы по устройству всех 24 фундаментов ветроэнергетических установок (ВЭУ). Для этого было использовано два бетонных завода общей производительностью бетонной смеси 160 кубометров в час.

Также начаты строительно-монтажные работы по РК-110 кВт, продолжаются работы по устройству площадок ВЭУ и фундаментов КТП. На завершающей стадии находятся устройство дорог и процесс по доставке компонентов ВЭУ (так, уже полностью доставлено 24 комплекта лопастей). В скором времени начнутся работы по монтажу башен ВЭУ.

Напомним, что это вторая строящаяся ветроэлектростанция в крае. Общая мощность будущего ветропарка составит 60 МВт, плановая среднегодовая выработка - 147 ГВт.ч. На площадке будет установлено 24 ветроустановки по 2,5 МВт каждая. Объём инвестиций в создание ВЭС составляет более 8 млрд рублей.

Справочно:

АО «НоваВинд» - дивизион Росатома, отвечающий за реализацию проектов в области ветроэнергетики. В настоящее время компания осуществляет строительство четырех ветроэлектростанций: Кочубеевской ВЭС, Кармалиновской ВЭС и Бондаревской ВЭС на территории Ставропольского края и Марченковской ВЭС в Ростовской области. Всего до 2023 года предприятиям в контуре управления АО «НоваВинд» предстоит создать ветроэлектростанции общей мощностью 1 ГВт.