"Готовьте скальпы..."
9 октября 2020, 15:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ОНЛАЙН, RSEEC
Отрасль: Электроэнергетика
Приглашаем к участию в V-ой региональной конференции RSEEC (Regional South East European Conference), которая пройдет при поддержке Национального комитета СИГРЭ Румынии, румынской электроэнергетической компании «Transelectrica» и университета Бухареста «Politehnica» в период с 12 по 14 октября 2020 года в дистанционном формате.
Основная тема конференции: «Инновации для эффективного и результативного управления, решения для энергетических систем будущего».
Участники: инженеры, руководители, экономисты, представители научных кругов, студенты. Программа конференции будет дополнена материалами от ведущих мировых экспертов в области электроэнергетики.
Для регистрации необходимо создать аккаунт на Microsoft Teams и направить электронный адрес, используемый при создании, на secretary@rseec2020.org
Ссылка на программу мероприятия: https://rseec2020.org/agenda/
Актуальная информации о конференции на Facebook: https://fb.me/e/2WRSsgtI5
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter