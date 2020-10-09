 
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Приглашаем к участию в V-ой региональной конференции RSEEC

Приглашаем к участию в V-ой региональной конференции RSEEC

9 октября 2020, 15:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ОНЛАЙН, RSEEC
Отрасль: Электроэнергетика 

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Приглашаем к участию в V-ой региональной конференции RSEEC (Regional South East European Conference), которая пройдет при поддержке Национального комитета СИГРЭ Румынии, румынской электроэнергетической компании «Transelectrica» и университета Бухареста «Politehnica» в период с 12 по 14 октября 2020 года в дистанционном формате.

Основная тема конференции: «Инновации для эффективного и результативного управления, решения для энергетических систем будущего».

Участники: инженеры, руководители, экономисты, представители научных кругов, студенты. Программа конференции будет дополнена материалами от ведущих мировых экспертов в области электроэнергетики.

Для регистрации необходимо создать аккаунт на Microsoft Teams и направить электронный адрес, используемый при создании, на secretary@rseec2020.org

Ссылка на программу мероприятия: https://rseec2020.org/agenda/

Актуальная информации о конференции на Facebook: https://fb.me/e/2WRSsgtI5

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