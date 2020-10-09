В Амурской области потратят 95 млн на строительство нового дома

"Готовьте скальпы..."
9 октября 2020, 14:15
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство
Муниципальное казенное учреждение Администрация рабочего поселка Бурея планирует строительство нового дома, сообщает RosTender.info.
Объявлен тендер на заключение контракта на выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнение инженерных изысканий, строительству и вводу в эксплуатацию 36-квартирного жилого дома в поселке Бурея. Согласно проектной документации, в рабочем поселке до конца ноября 2021 года будет построен новый дом на 36 квартир с наружными инженерными сетями, вспомогательными зданиями и сооружениями. Будет предусмотрено озеленение прилегающей территории и устройство разворотных площадок, стоянок для автотранспорта, установка физкультурно-спортивных и детских игровых площадок. Работы планируется начать на следующий день после заключения контракта.
Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 19 октября.
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