В Амурской области потратят 95 млн на строительство нового дома

Муниципальное казенное учреждение Администрация рабочего поселка Бурея планирует строительство нового дома, сообщает RosTender.info.

Объявлен тендер на заключение контракта на выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнение инженерных изысканий, строительству и вводу в эксплуатацию 36-квартирного жилого дома в поселке Бурея. Согласно проектной документации, в рабочем поселке до конца ноября 2021 года будет построен новый дом на 36 квартир с наружными инженерными сетями, вспомогательными зданиями и сооружениями. Будет предусмотрено озеленение прилегающей территории и устройство разворотных площадок, стоянок для автотранспорта, установка физкультурно-спортивных и детских игровых площадок. Работы планируется начать на следующий день после заключения контракта.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 19 октября.

