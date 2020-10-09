Под руководством директора Департамента развития электроэнергетики Павла Сниккарса состоялось первое заседание рабочей группы Минэнерго России по вопросам оптимизации энергоснабжения центров обработки и хранения данных (ЦОД).

Основной задачей рабочей группы Минэнерго России по вопросам оптимизации энергоснабжения центров обработки и хранения данных является подготовка предложений по размещению и оптимизации энергоснабжения ЦОД. Приказ о создании рабочей группы подписан заместителем Министра энергетики Евгением Грабчаком 28 августа 2020 года. Руководитель рабочей группы – Павел Сниккарс.

Участие в первом заседании приняли руководители энергетических, телекоммуникационных, ИТ-компаний России, отраслевых ассоциаций и ЦОД. В ходе заседания обсуждались основные вопросы и проблемы развития рынка центров обработки и хранения данных.

По итогам дискуссии было принято решение рассмотреть конкретные примеры и возникшие трудности при взаимодействии заявителей с электросетевыми компаниями в рамках техприсоединения ЦОД к электрическим сетям, чтобы оценить необходимость внесения изменений в соответствующие нормативные правовые акты, учесть высокую важность и потенциал ЦОД как потребителей на рынке электроэнергии и мощности, способных участвовать в развитии новых бизнес-моделей в энергетическом секторе, в том числе в программах управления спросом (Demand Response), а также отметить отсутствие законодательного определения понятия ЦОД и необходимость оцифровки общественно значимых результатов развития рынков ЦОД.

В рамках обсуждения были заслушаны предложения Ассоциации «Цифровая энергетика», разработанные и направленные в Минэнерго России по результатам прошедшего 25 сентября открытого заседания Экспертной группы по формированию «Стратегии цифровой трансформации электроэнергетики» при правлении Ассоциации по теме: «Льготный доступ центров обработки данных на рынок электроэнергии и мощности: помогут ли льготы обеспечить цифровую трансформацию страны?».