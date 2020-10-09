6 октября 2020 года состоялось подписание соглашения между АО «Профотек» и бразильской государственной электросетевой компанией «Eletrosul» (входит в группу компаний «Eletrobras»). Область деятельности «Eletrosul» – генерация, производство и распределение электроэнергии, а также научные исследования в сфере альтернативных источников энергии.

Бразильские энергетические компании активно изучают опыт внедрения цифровых технологий, применение которых позволит перевести генерацию и электроснабжение на новый технологический уровень. С этой целью компания «Eletrosul» подписала соглашение о сотрудничестве с компанией АО «Профотек» о начале реализации пилотного проекта, в рамках которого на территории Бразилии будет создан полигон ЦПС, где оптические электронные трансформаторы тока и напряжения «Профотек» станут одним из ключевых видов оборудования. В течение месяца будет сформирована дорожная карта проекта и согласовано проектное решение. «Профотек» берет на себя обязательство произвести, поставить и осуществить пуско-наладку оборудования, а также обучить специалистов «Eletrosul» работе с ними.

О своем желании участвовать в проекте также заявила португальская корпорация «EFACEC», с которой у компании «Профотек» на крупнейшей международной выставке CIGRE в Париже (летом 2018) было подписано соглашение «О совместной реализации проектов в области цифровой электроэнергетики с использованием передовых технологий и комплексных решений обеих компаний как в РФ, так и в международном плане». В России эксклюзивным представителем корпорации является компания ООО «ЭЛЕКОМ», в партнерстве с которой АО «Профотек» реализует проекты в РФ (АО «ОЭК»-ПС 220кВ Герцево и ПАО «Ленэнерго»- ПС 110кВ Кузнечная и ПС 110кВ Приозерская). В рамках данного пилотного проекта «EFACEC» планирует поставить системы автоматизации и цифровые защиты (с поддержкой стандарта IEC 61850).

Благодаря международной кооперации специалисты бразильской компании получат реальный опыт эксплуатации цифрового оборудования для электроэнергетики с поддержкой стандарта IEC 61850 (МЭК 61850). Технические специалисты «Профотек» поделятся своим уникальным опытом и помогут бразильским коллегам сформировать требования к инновационным продуктам и комплексным решениям на их основе, определить методики их испытания (в том числе – цифровым ТТ, цифровым ТН, комбинированным ЦТТ и ЦТН, цифровым счетчикам, УСШ, устройствам синхронизации времени).

Также задачей участников проекта является обсуждение и совместная разработка стандартов проектирования, оценки эффективности решений (включая проектирование систем синхронизации времени, ЦТТ/ЦТН, УСШ и аналоговых ТТ/ТН, цифровых измерительных каналов, сети передачи данных, требований к совместимости оборудования ЦПС), разработка комплексов стандартов метрологии ЦПС, разработка стандартов эксплуатации ЦПС (в том числе – приемка, ввод в эксплуатацию и обслуживание).

По итогам реализации проекта стороны рассматривают возможность локализации оптических технологий «Профотек» в Бразилии и участия компании в цифровой модернизации электросетевого комплекса Бразилии.