Допуск СРО – это обязательный документ, дающий организациям право вести законную строительную деятельность на территории Российской Федерации. Допуск СРО пришел на смену государственной строительной лицензии в 2010 году, сделав строительную сферу саморегулируемой между её участниками. Получить допуск СРО в Уфе сейчас не составляет особого труда, для этого достаточно обратиться в специализированную юридическую фирму.

Допуск СРО необходим строителям, относящихся к застройщикам и заказчикам услуг на суммы свыше 3 млн рублей. Так же, допуск необходим для организаций и предпринимателей, выполняющих изыскания на земельных участках, или выполняющих государственные заказы по обновлению или капитальному ремонту в сфере ЖКХ.

Что необходимо для получения допуска СРО

На текущий момент, в Уфе существуют юридические фирмы, осуществляющие помощь в получении допуска СРО. С помощью их услуг все процедуры возможно провести в достаточно сжатые сроки. При должном подходе, вступить в СРО можно в течение 2-3 рабочих дней и приступить к непосредственной деятельности через неделю после вступления, остается только оплатить вступительные взносы. При обращении в юридическую фирму, необходимо подготовить ряд необходимой документации. Для оформления допуска СРО потребуются следующие документы:

ИНН, регистрационные документы для юр. лица, копия паспорта для ИП;

Реквизиты организации либо индивидуального предпринимателя;

Паспорт директора организации и приказ о его назначении;

Документация о наличии транспорта и спецсредств, принимающих участие в деятельности организации;

Копии учредительных документов;

Копия выписок ЕГРЮЛ или ЕГРИП;

Копии дипломов о подтверждении квалификации сотрудников.

Важно отметить, что для фирмы, участвующей одновременно и в проектировании, и в строительстве, необходимо будет получать допуски в двух различных СРО. Так же, фирма должна состоять в СРО по месту регистрации. То есть, компания, зарегистрированная в Уфе, должна состоять в СРО Уфы, а не других городов.

Что дает членство в СРО

Помимо допуска к осуществлению деятельности, членство в СРО дает возможность осуществлять строительную деятельность на всей территории России, а также возможность сотрудничать с другими членами СРО на взаимовыгодных условиях. К тому же, стоит отметить, что членство в СРО является одним из основных условий для участия в большинстве федеральных тендеров.

Допуск СРО выдается на бессрочный период и повторное его получение не требуется, за исключением моментов, когда организация допускает нарушение действующих технических регламентов или добровольно выходит из СРО. Вступление в СРО делает деятельность организации полностью прозрачной. После внесения фирмы и ее сотрудников в единый реестр, у любого желающего, появляется возможность проверить ее на соответствие необходимым требованиям.

Таким образом, участие в саморегулируемой организации является не только необходимостью, но и значительно расширяет возможности ИП и ООО, страхуя организацию и с финансовой и с юридической стороны.

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