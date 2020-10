Материалы компании Schweitzer Engineering Laboratories

Представляем вашему вниманию материалы компании SEL (Schweitzer Engineering Laboratories).

Компания SEL изобретает, проектирует и создает цифровые продукты и системы защиты электрических сетей, которые используются по всему миру, предотвращающие аварийные отключения и позволяющие клиентам повысить надежность и безопасность энергосистемы при более низких затратах. Центральный офис компании находится в г. Пульман, штат Вашингтон, США. С 1984 года компания производит продукты в Соединенных Штатах и в настоящее время обслуживает клиентов по всему миру. Миссия компании — повышение безопасности, надежности и экономичности электроснабжения.

1. Ближайшие вебинары компании, которые пройдут в октябре - ноябре 2020 года:

Вебинар «Addressing Cybersecurity in Water and Wastewater Control Systems», 20 октября 2020 года, начало: 21:00 (мск), длительность: 1 час, регистрация участников: ссылка.

Вебинар «Improving Process Reliability With Motor Bus Transfer», 21 октября 2020 года, начало: 21:00 (мск), регистрация участников: ссылка.

Вебинар «Building Better Substation Networks With SDN—Field Results», 4 ноября 2020 года, начало: 21:00 (мск), длительность: 1 час, регистрация участников: ссылка.

Вебинар «Real-World Troubleshooting With Microprocessor-Based Recloser Controls», 12 ноября 2020 года, начало: 20:00 (мск), длительность: 1 час, регистрация участников: ссылка.

Вебинар «Time-Domain Relay Functions — Looking Beyond Protection», 18 ноября 2020 года, начало: 21:00 (мск), длительность: 1 час, регистрация участников: ссылка.

2. Научная статья «Применение высокоскоростных средств защиты и обнаружения повреждений методом бегущей волны для гибридных линий» (Application of Ultra-High-Speed Protection and Traveling-Wave Fault Locating on a Hybrid Line), 2019 год. Аннотация: This paper discusses a pilot installation experience of using ultra-high-speed (UHS) protection and traveling-wave fault locating on a hybrid line at a power utility in India. The paper presents details about the hybrid line pilot installation, commissioning of the UHS relays for protection and fault locating, and overall performance of the UHS relays for faults recorded on the pilot system. Статья доступна по ссылке.

3. Более 800 технических статей доступно в библиотеке на сайте компании по ссылке.