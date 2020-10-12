Расширены границы ТОР "Бурятия"

Председатель Правительства России Михаил Мишустин 9 октября 2020 подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития «Бурятия». Согласно постановлению, в границы ТОР включены восемь земельных участков.

Войти в число новых инвесторов территории опережающего развития планируют пять компаний. Потенциальные резиденты готовы вложить свыше 1,2 млрд рублей в значимые отрасли региона – промышленность, туризм и здравоохранение. При этом для жителей республики будет создано 226 рабочих мест.

«Расширение границ ТОР говорит о востребованности преференциального режима со стороны бизнеса Республики Бурятии. Сегодня две компании - «ТЛТ Наушки» и «Ноябрьскпродсервис» - уже имеют статус резидента и реализуют проекты по созданию транспортно-логистического терминала на границе с Монголией и строительству птицеводческого комплекса мощностью 30 000 тонн в год с общим объемом инвестиций более 5,5 млрд рублей и обеспечением 870 новых рабочих мест», - рассказал генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Дмитрий Тетенькин.

Так, проект компании «Курорты Бурятии» направлен на развитие старейшего в регионе - с более чем 200-летней историей - курорта «Горячинск». Инвестор планирует построить лечебно-восстановительный корпус, оранжерею, грязелечебницу со SPA-центром и бассейном и вложить в реализацию проекта 345,4 млн рублей, создав 116 рабочих мест.

ООО «Бурятский фанерный завод «Ольхон» намерен запустить производство деревянных плит и панелей. Инвестиционный проект стоимостью 51,2 млн рублей направлен на выпуск новых строительных и отделочных материалов для строительной отрасли. В результате создания предприятия 47 жителей региона получат рабочие места.

Потенциальный резидент ТОР «Бурятия», компания «Восток Плюс», будет развивать производство экологически чистой продукции – деревянных столовых приборов. В реализацию проекта будет инвестировано 17,7 млн рублей и создано 27 рабочих мест.

Еще один потенциальный инвестор планирует запустить производство по изготовлению жестяной банки на территории Республики Бурятия.

Также в границы территории опережающего развития вошел социально значимый проект по строительству и эксплуатации на территории Республики Бурятия Центра позитронно-эмиссионной ядерной медицины мощностью 5459 исследований в год, инициатором которого выступило ООО «Центр Ядерной медицины Улан-Удэ». Объем инвестиций составит 651,3 млн рублей, будет создано 18 рабочих мест.

«О значимости планов потенциального резидента ТОР говорит тот факт, что сегодня ближайший для Бурятии Центр ядерной медицины находится во Владивостоке. После строительства медицинского учреждения жителям республики не придется ездить за пределы региона, чтобы провести данную диагностику. Мощность нового Центра будет рассчитана на проведение более 7 тысяч ПЭТ/КТ исследований в год. Причем услуга будет предоставляться бесплатно по полисам ОМС. Планируется не только обслуживание населения республики, но и развитие медицинского туризма и обслуживание пациентов из соседних регионов России и Монголии», - отметил директор ООО «Управляющая компания ТОР «Бурятия» (дочернее общество АО «Корпорация развития Дальнего Востока») Тимур Будаев.

Фото: © Евгений Епанчинцев/ТАСС