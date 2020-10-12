В Севастополе строят поликлинику

Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России повторно проверили достоверность определения сметной стоимости строительства поликлиники в Севастополе. По итогам рассмотрения представленных материалов выдано положительное заключение. Медучреждение, рассчитанное на прием 320 пациентов в смену, построят в развивающемся микрорайоне Казачьей бухты.

В двухэтажном здании будут функционировать детское отделение, рассчитанное на 120 посещений в смену, взрослое – на 200 посещений, а также женская консультация. В поликлинике обустроят кабинеты врачей-терапевтов, педиатров, специалистов узкого профиля, диагностики и физиотерапевтических процедур, неотложной помощи, инфекционных заболеваний, а также процедурный и прививочный кабинеты.

Каждое отделение будет обеспечено автономным входом. На территории клиники создадут все необходимые условия для граждан с ограниченными физическими возможностями и транспортировки пациентов на носилках.

Финансирование капитального ремонта планируется осуществлять за счет средств федерального и регионального бюджета. Застройщик – ГКУ города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства». Генеральный проектировщик – ООО «ЭКСПроект».

Фото: sev-realty.com