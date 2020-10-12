Энергетики Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в группу «РусГидро») произвели технологическое присоединение к электросетям и подключили наружное освещение нового мостового перехода через реку Оччугуй-Ботуобуя, позволившего соединить Мирнинский и Сунтарский районы Якутии.

Объект введен в эксплуатацию на федеральной дороге А-331 «Вилюй», он стал началом строительства круглогодичной дороги из г. Мирный в г. Якутск. Длина моста составила 191 погонный метр, сооружение имеет две русловые и две береговые опоры.

Работы по проектированию и согласованию земельного участка для обеспечения объекта электроэнергией велись в ускоренном темпе. Энергетики установили опоры и обеспечили их технологическое присоединение к действующим электрическим сетям ЗЭС в поселке Новый. Было установлено 7 опор линии электропередачи 0,4 кВ с проводом СИП.

Мостовой переход стал одним из крупных инвестиционных проектов Мирнинского района, выполненных по заказу ФКУ «Упрдор «Вилюй». Его строительство началось в конце сентября 2018 года. До момента ввода моста в эксплуатацию автотранспорт передвигался через реку по понтонной переправе, в период половодья сооружение полностью скрывалось под «большой водой».

«Принимать участие в особо значимых для региона проектах всегда ответственно и радостно. Отныне дорога будет работать круглогодично, а установленное на новом мосту освещение обеспечит безопасность передвижения автомобилистов как в темное время суток, так и в сложных метеоусловиях», - отметил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков.

Западные электрические сети – предприятие, занимающееся транспортировкой электрической энергии по населенным пунктам Западной Якутии. Общая площадь обслуживаемой территории – свыше 611 тыс. кв. км. Протяженность магистральных линий электропередачи 220/110/35 кВ – 4173, 2 км, распределительных сетей – 5968,8 км.