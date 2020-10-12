В нашей редакции понедельник - это день выпуска журнала RusCable Insider, почти “красный” день календаря. И сегодня как раз один из таких дней - свежий номер уже доступен для чтения.

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Один из ключевых материалов номера - дискуссия «Изменился ли кабельный мир в 2020 году. Рецепты успеха», которая проводилась во второй день работы Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация «Электрокабель». Максим Третьяков, модератор дискуссии, генеральный директор «ЭЛКАТ» и вице-президент Ассоциации «Электрокабель» («АЭК») обозначил три главных вопроса перед началом сессии, предложив их поэтапное обсуждение. Видеотрансляция панельной дискуссии доступна на YouTube-канале медиахолдинга «РусКабель» с момента проведения мероприятия, а теперь у нас есть и текстовая версия, ищите ее на 3-5 страницах журнала.

В Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум» с 6 по 9 октября 2020 года прошла 27-я международная специализированная выставка «Энергетика и электротехника – 2020». На выставке были представлены современные разработки в сфере электроэнергетики, энергетического машиностроения, промышленной светотехники, энергоэффективные и энергосберегающие технологии, а также новинки электротехнической продукции от ведущих отечественных производителей и поставщиков. Во второй день работы выставки на площадке для презентаций состоялась деловая сессия «КАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС – 2020. Технологии производства современного отечественного кабеля». Мероприятие было организовано медиахолдингом «РусКабель» и собрало участников не только в офлайн-формате, но и онлайн, благодаря прямой трансляции на YouTube-канале портала RusCable.Ru. 9 спикеров – представителей ведущих компаний отраслевого рынка – представили свои доклады, обсудили ключевые задачи отрасли и презентовали лучшие практики и кейсы российского кабельного бизнеса. Если вы все пропустили, то и здесь мы всё удобно упаковали с текстом и фотографиями - изучайте в журнале.

Что вы знаете об антисолнечных панелях? Скорее всего, ничего. Эти панели улавливают тепло, которое Земля излучает в атмосферу ночью, когда она охлаждается и, в свою очередь, излучает его. Это излучаемое тепло затем используется для производства электроэнергии с помощью термоэлектрического генератора. Более подробно об этой прорывной технологии читайте на 26 странице журнала.

А специальный раздел от Elektroportal.ru на этот раз пестрит не только интересными новостями из мира электротехники, но и рассказывает о пяти ключевых факторах цифровой трансоформации энергетических компаний. Это еще один повод скачать журнал RusCable Insider и прочесть его.

🔥 Ссылки на материалы из выпуска

Изменился ли кабельный мир в 2020 году? http://www.elektrokabel.ru/

Mixer SPA представила серию специальных компаундов https://clck.ru/RLnLa

КАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС-2020. Итоги главной независимой конференции кабельной отрасли от RusCable.Ru https://events.ruscable.ru/cb2020/

Анти-солнечные панели. Новый материал на ЭНЕРГОСМИ.РУ

Эффективность Х10 литий-ионных аккумуляторов https://clck.ru/RLnW2

Фотограф-кальмар, электрокраска, удлинители IEK, умный дом Legrand и многое другое в дайджесте ElektroPortal.Ru

И это только малая часть выпуска. Скачивайте, подписывайтесь и читайте полную версию!

Смотрите запись прямой трансляции "Кабельного бизнеса - 2020", если пропустили