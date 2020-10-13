Делегация ОКБ «Аэрокосмические системы» посетила АО «СПО «Арктика» (входит в ОСК). Оба предприятия работают в области электромонтажа. Подписав соглашение о сотрудничестве, генеральные директора договорились совместно осваивать новые технологии и решать возникающие сложности.

Первое знакомство руководителей предприятий состоялось на международном военно-техническом форуме «Армия – 2020». Именно тогда во время переговоров были найдены точки соприкосновения и достигнута договорённость о более детальном знакомстве.

В Северодвинске для гостей была проведена подробная экскурсия как по СПО «Арктика», так и по строящимся и ремонтируемым заказам, где наше предприятие выполняет весь цикл электромонтажных работ.

– Благодаря такому конкретному знакомству, мы лучше изучили вашу работу, – отметил генеральный директор ОКБ «Аэрокосмические системы» Валерий Шадрин. – И уверены, что можем реализовать несколько совместных проектов, причём, самое важное, это будет длительное сотрудничество, которое в итоге принесёт весомый результат для обоих предприятий.

Первое, с чего решено начать – предприятие из Дубны подготовит с учётом требований предложение по кабелям, которые располагаются на кораблях.

– Мы очень заинтересованы в совместной работе, т.к. всегда интересно изучить опыт коллег из смежных отраслей, и всегда важен взгляд со стороны на свою работу, – подчеркнул в ответном слове генеральный директор СПО «Арктика» Олег Логинов. – И, конечно, объединив усилия для решения схожих проблем, мы сможем добиться большего эффекта.

Теперь ОКБ «Аэрокосмические системы» пригласило руководителей северодвинского предприятия нанести ответный визит и посетить Дубну.