Первые заявки на заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) предусматривают создание рабочих мест в объеме, равном населению целого города. Об этом заявил первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов на заседании президиума рабочей группы по содействию реализации новых инвестиционных проектов.

Первый заместитель министра экономического развития РФ Андрей Иванов сообщил, что в настоящий момент в Минэкономразвития поступили 15 заявлений по проектам общим объемом порядка 850 млрд рублей из всех отраслей экономики – общественного транспорта, машиностроения, агропромышленного комплекса, добычи полезных ископаемых. Их реализация позволит создать более 35 тыс. новых рабочих мест, уточнил Андрей Иванов.

«Если вдуматься в эту цифру, вместе семьями – это больше 100 тысяч человек, фактически целый город. За суммой в 850 млрд рублей - большое количество реальных людей, которые будут обеспечены работой, и членов их семей», - отметил Андрей Белоусов. В этом контексте он прокомментировал утверждения о том, что СЗПК - якобы субсидирование государством тех проектов, которые бизнес и так бы реализовал. «В этом есть сразу две ошибки: во-первых, ничего не субсидируется, за исключением создания новой инфраструктуры", - подчеркнул первый вице-премьер. Во-вторых, пояснил он, компенсация инвесторам, которая предполагается в рамках этих проектов, - прежде всего часть поступлений от будущих налогов. "Если этого проекта нет - то нет и этих налогов», - добавил первый зампред Правительства.

Он напомнил, что масштабные проекты имеют длительный строительный, инвестиционный и операционный период. «Очень важно в условиях высоких рисков найти возможности снижения стоимости этих проектов. Без такого снижения ряд проектов, которые мы сегодня обсуждали, оказываются убыточными или низкорентабельными, с запредельными сроками окупаемости», - предупредил Андрей Белоусов. «Поэтому подавляющее большинство проектов, которые мы рассматриваем, нуждаются в стабилизационной оговорке», - указал он.

Первый зампредседателя Правительства также обратил внимание на возможности, которые открывает для МСП один из проектов, предусматривающий создание логического центра. Он отметил, что малый бизнес испытал основной удар кризиса в этом году. "Конечно, нужно расширять их возможности выхода на рынки. Мы понимаем, что главное направление, которое сейчас есть, это цифровые платформы, маркетплейс. Но для того, чтобы запустить цифровую платформу, недостаточно просто создать собственную цифровую платформу. Нужно еще минимум два компонента. Первый - это система быстрых платежей, потому что товар должен быть не просто заявлен, он должен быть оплачен после того, как будет доставлен потребителю. Но самое главное - к нему должна быть предусмотрена логистическая система, потому что товар по заявке должен быть доставлен покупателю", - заявил Андрей Белоусов. Планируемый к созданию логистический центр сможет работать и внутри страны, и на экспорт, сказал он, пообещав подобным проектам поддержку со стороны Правительства.

«Закон о СЗПК разрабатывался очень эффективно, во главу угла ставился работающий и эффективный механизм, учитывались все замечания бизнеса. Проведя консультации с международными банками, оценщиками, рейтинговыми агентствами, мы обнаружили, что проекты, покрытые СЗПК, получают премию к своей оценке на уровне 15-20%», - отметил, комментируя интерес к СЗПК, председатель совета директоров группы ЕСН Григорий Березкин.

«Развитие современного сельского хозяйства требует существенных вложений. Механизм СЗПК позволит создавать для инвесторов прогнозируемые условия реализации проектов и получать ожидаемый результат. Бизнес получает дополнительные возможности для эффективного развития, регионы – мультипликативный эффект для экономики, новые рабочие места и налоги в бюджет», – прокомментировал президент агрохолдинга «Мираторг» Виктор Линник.

Среди проектов, по которым начата процедура заключения:

проект комплексного развития городского транспорта в Екатеринбурге, Волгограде, Саратове, Твери и Нижнем Новгороде (инвесторы – Группа «Трансмашхолдинг», ООО «Группа Мовиста», общий объем инвестиций – 241 млрд рублей);

проект мультимодального транспортного коридора «Восточные зерновые ворота в Приморском крае (инвестор – ООО «Морской порт в бухте Троицы, общий объем инвестиций – более 20 млрд рублей);

проект перепрофилирования нефтеналивного терминала в Амурской области в завод по производству метанола (инвестор – АО «Технолизинг» (Группа ЕСН), общий объем инвестиций – 49 млрд рублей);

проект Центра обеспечения омниканальной торговли в Татарстане (инвестор – Wildberries, общий объем инвестиций – 5,04 млрд рублей)

проект центра хранения и переработки продукции АПК и производства кулинарной продукции в Московской области (инвестор – ООО «Трио Инвест» (холдинг «Мираторг»), общий объем инвестиций – 10 млрд рублей);

проект расширения комплекса по производству мясных полуфабрикатов и готовых блюд в Калининградской области (инвестор – ООО «Мираторг Запад (холдинг «Мираторг»), общий объем инвестиций – 4,9 млрд рублей);

проект строительства маслоэкстракционного завода в Орловской области (инвестор – ООО «Мираторг Курск» (холдинг «Мираторг»), общий объем инвестиций – 3,6 млрд рублей);

проект универсального торгового терминала «Усть-Луга» в Ленинградской области (инвестор – ООО «Новотранс Актив» (группа компаний «Новотранс»), общий объем инвестиций – 46 млрд рублей.

проект строительства комплекса «Аммиак и карбамид» в Новгородской области (инвестор – ПАО «Акрон», общий объем инвестиций – 133,7 млрд рублей);

проект освоения Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае (инвестор – ПАО «Акрон», общий объем инвестиций – 141,4 млрд рублей);

проект развития молочного животноводства и переработки молока в Тверской области (инвестор – ООО «Румелко-Агро», общий объем инвестиций – 18 млрд рублей).

При этом еще до принятия необходимой нормативной документации в инициативном порядке в Агентство инвестиционного развития было представлено 42 проекта заявлений общим объемом около 2,034 трлн рублей.

Как сообщалось ранее, федеральный закон от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» и связанные с ним поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы направлены на создание стабильных условий для реализации инвестиционных проектов через механизм «стабилизационной оговорки», а также снятие инфраструктурных ограничений за счет возмещения затрат инвесторов на транспортную, энергетическую, коммунальную, социальную и цифровую инфраструктуру в объеме уплаченных налогов.