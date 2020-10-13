Научно-исследовательский институт электронных приборов, входящий в контур управления холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех – управляющей организации НПК «Техмаш», в связи с диверсификацией производства планирует в начале 2021 года запустить серийное производство изделий для борьбы с COVID-19. В настоящее время проект находится на стадии изготовления опытного образца рециркулятора-облучателя. Параллельно ведутся работы по подготовке документов для сертификационных испытаний. Опытная эксплуатация УФ-рециркуляторов начнется в декабре текущего года.

«Разработанный в НИИЭП рециркулятор-облучатель работает, основываясь на технологии обеззараживания воздуха и поверхностей УФ-излучением. Применение ультрафиолетовой энергии является одним из главных методов инактивации вирусов и бактерий. По расчетным характеристикам продукт не уступает аналогам ведущих зарубежных и отечественных производителей. В разработке в настоящее время находится несколько моделей рециркуляторов-облучателей, имеющих различные характеристики в плане производительности, установки и размещения», – пояснил генеральный директор НИИЭП Сергей Жиров.

Первую партию обеззараживающих устройств установят в помещениях Новосибирского НИИ электронных приборов для защиты сотрудников института от COVID-19. В дальнейшем планируется их реализация на территории России и за рубежом.

Фото: Антон Тушин