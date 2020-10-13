Энергетики «Россети Центр и Приволжье Ивэнерго» выполнили комплекс мероприятий по снижению рисков негативного воздействия на окружающую среду и сохранению живой природы.

Обеспечение экологической безопасности производства напрямую связано с внедрением современного оборудования, модернизацией и ремонтом энергообъектов. Так, в текущем году на объектах Ивэнерго произведена реконструкция 11 систем аварийного слива масла и маслоприемников трансформаторов, на подстанциях филиала взамен масляных установлено 4 вакуумных выключателя. Эти мероприятия позволяют исключить вредное воздействие нефтепродуктов (масла) при возможном разливе.

В филиале «Ивэнерго» на постоянной основе обеспечивается сбор и сдача на утилизацию отходов производства: ртутных ламп, аккумуляторных батарей, автопокрышек, металлолома, масла. Проводится своевременное обучение ответственных лиц подразделений с правом работы с опасными отходами и повышение квалификации специалистов филиала, ответственных за процессы, связанные с охраной окружающей среды и экологической безопасностью.

Регулярно осуществляется производственный контроль атмосферного воздуха. Взятые пробы воздуха на границах промышленных площадок соответствуют норме. Во время прохождения государственного технического осмотра проводится проверка автотранспорта на дымность и содержание оксида углерода и углеводородов в отработавших газах.

Важной мерой, способствующей сохранению живой природы является использование самонесущего изолированного провода (СИП) при строительстве, реконструкции воздушных линий электропередачи, подключении новых потребителей. С начала года специалистами Ивэнерго было заменено и вновь введено в эксплуатацию более 44 км неизолированного провода на самонесущий изолированный. Его применение позволяет существенно сократить площадь вырубки деревьев в охранных зонах линий электропередачи и предотвратить гибель птиц.

Эффективным способом защиты пернатых от воздействия электрического тока является также установка птицезащитных устройств. Птицы часто используют опоры ЛЭП для отдыха, устраиваясь рядом с креплениями проводов. На подлете или при взлете они могут вызывать короткое замыкание. Это приводит к выходу из строя энергооборудования, а для самих пернатых, особенно для крупных птиц, грозит смертью. В 2020 году энергетики Ивэнерго оборудовали 11,6 км высоковольтных линий (ВЛ) 211 птицезащитными устройствами. Эта работа будет продолжена и в 2021 году.

Исполняющий обязанности заместителя генерального директора «Россети Центр и Приволжье» - директора филиала «Ивэнерго» Владислав Острик подчеркнул:

«Ивэнерго рассматривает деятельность по охране окружающей среды как неотъемлемую часть производственного процесса. Как социально ответственное предприятие, филиал участвует в мероприятиях по благоустройству территорий, восполнению лесных угодий региона, озеленению парков и скверов, сбору макулатуры, демонстрируя на заботу об окружающей среде».

Как социально ответственное предприятие Ивэнерго уделяет повышенное внимание вопросам охраны окружающей среды и экологической безопасности производственной деятельности. Энергетики постоянно совершенствуют систему экологического менеджмента филиала в соответствие с международным стандартом ISO 14001.