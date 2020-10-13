Из УГМК уходят ключевые топ-менеджеры

В конце сентября в УГМК сменился директор по кадровой политики. С этого поста ушел Виктор Олюнин. В начале октября с сайта компании пропала информация о директоре по горному производству Григории Рудом.

Фото: Слева — Виктор Олюнин, 23 года занимал пост директора по персоналу в «Уралэлектромеди» и УГМК. Справа — Григорий Рудой, пришел в УГМК в 2000 году. (Фото: пресс-служба УГМК, коллаж РБК Екатеринбург)

В Уральской горно-металлургической компании прошло незамеченным для публичного пространства событие: в конце сентября 2020 года с поста директора по персоналу ушел бессменный кадровик компании Виктор Олюнин. Олюнина сменил 41-летний заместитель Дмитрий Малышев, проработавший под его началом 15 лет.



Уход Олюнина — еще один шаг к омоложению верхушки УГМК. За год средний возраст топ-менеджмента сократился с 57 до 54 лет.

Виктор Олюнин родился 28 июня 1952 года. Окончил факультет иностранных языков в пединституте. В 1975 году утвержден секретарем ГК ВЛКСМ — заведующим отделом учащейся молодежи. Затем учился в Высшей комсомольской школе при ЦК ВЛКСМ. В декабре 1985 года назначен заведующим отделом культуры Свердловского горисполкома. В 1988-м перешел на преподавательскую и научную работу в Свердловскую высшую партийную школу. С начала 90-х годов Олюнин работал в коммерческих структурах, связанных с культурой и политтехнологиями. В декабре 1997 года назначен директором по работе с персоналом ОАО «Уралэлектромедь». Олюнин участвовал в создании кадрового блока УГМК. Затем состав дирекции ОАО «Уралэлектромедь» перешел на работу в УГМК. С июля 2002 года по сентябрь 2020 года Олюнин — директор по персоналу ООО «УГМК-Холдинг».

В начале октября с сайта УГМК пропала информация о директоре УГМК по горному производству Григории Рудом. Рудой работал в холдинге с 2000 года. Официально о его уходе в УГМК не заявляют, однако в СМИ последние публикации с упоминанием Григория Рудого появлялись месяц назад.



РБК Екатеринбург направил запрос в пресс-службу УГМК с вопросом о том, по каким причинам с главной страницы сайта из раздела «Руководство» исчезла информация о Викторе Олюнине и Григории Рудом.

«Григорий Николаевич Рудой принял решение об уходе и написал соответствующее заявление, информация же об увольнении Виктора Николаевича Олюнина не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе УГМК не уточняя, почему информация об Олюнине исчезла с сайта и какую должность в холдинге он занимает сейчас.

Кадровые перестановки произошли на фоне двух других событий — передачи активов ООО «УГМК-Холдинг» под управление ОАО «УГМК», которую в компании пояснили «оптимизацией управленческих процессов», и создании дирекции по трансформации, которую возглавил 33-летний сын мажоритарного владельца УГМК Искандара Махмудова Джахангир Махмудов.

Джахангир Махмудов — единственный сын основного акционера УГМК. Занимает третье место в списке самых богатых наследников России по версии Forbes. Окончил Лондонскую школу экономики и Международную школу бизнеса Hult. С 2012 года работает в холдинге отца — в службе дирекции по горному производству «УГМК-Холдинга», затем — директор по коммерческим и финансовым вопросам Челябинского цинкового завода. В 2019 году возглавил специально созданную дирекцию по трансформации.

Джахангир Махмудов — единственный сын основного акционера УГМК. Занимает третье место в списке самых богатых наследников России по версии Forbes. Окончил Лондонскую школу экономики и Международную школу бизнеса Hult. С 2012 года работает в холдинге отца — в службе дирекции по горному производству «УГМК-Холдинга», затем — директор по коммерческим и финансовым вопросам Челябинского цинкового завода. В 2019 году возглавил специально созданную дирекцию по трансформации.

Теперь количество молодых руководителей в возрасте до 50 лет увеличилось до четырех. Помимо Дмитрия Малышева и Джахангира Махмудова, это заместитель гендиректора Евгений Брагин (занимает пост с 2012 года) и финансовый директор Василий Сторожук (в УГМК с 2014 года).



Курс на модернизацию и отмену плановой экономики



Цель создания дирекции по трансформации — улучшить производственные и финансовые показатели предприятий холдинга, перейти от традиционного для УГМК планового подхода в экономике к рыночному. В пресс-службе компании ключевую задачу новой дирекции обозначили как «внедрение на предприятиях системы управления, позволяющей слышать и оперативно реализовывать предложения ИТР и рядовых специалистов предприятий». Но процесс реформ обещает быть шире, ибо затрагивает устои и принципы управления компанией, говорят отраслевые аналитики.



Джахангир Махмудов, с 2019 года возглавляет дирекцию по трансформации в УГМК. (Фото: пресс-служба УГМК)

Структуру возглавил сын, а в будущем преемник мажоритарного владельца компании Джахангир Махмудов. Это может говорить о том, что Искандар Махмудов таким образом начал реформу компании изнутри.



«Оптимизация и омоложение структуры — насущная задача, чтобы идти в ногу со временем. Деятельность УГМК растет, развивается, усложняется и на определенном этапе требует изменения модели управления. Это одна из возможных и разумных причин реорганизации», — рассказал РБК Екатеринбург аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев.



Мнение о том, что назначение Джахангира Махмудова направлено на смену управленческой парадигмы, модернизацию производства, снижение издержек и увеличение прибыли холдинга, поддерживает кандидат экономических наук, промышленный эксперт Леонид Хазанов.



«Посвящение наследника в проблемы и тонкости управления главным активом — логичное решение. Время идет, а Джахангир — достойная кандидатура: имеет хорошее образование и опыт работы. Поэтому, находясь на должности директора по трансформации, он может заниматься выявлением слабых мест УГМК и оптимизацией деятельности», — заявил в комментарии РБК Екатеринбург эксперт.



Часть тех, кто продвигал реформаторские идеи до прихода Махмудова-младшего, покидали холдинг, сталкиваясь с консервативностью системы. Например, в 2012 году из УГМК в РМК ушла начальник управления экологической безопасности Наталья Гончар, пытавшаяся внедрять цифровые новации в сфере экологии, которую в УГМК курировал директор по горному производству.



Когда создали дирекцию по трансформации, как рассказывает источник, ставку делали в большей степени на приехавших московских специалистов и действующих сотрудников УГМК, готовых к переменам. Среди них — заместитель директора по развитию флагманского предприятия холдинга АО «Уралэлектромедь» Мария Осипова, которая пришла на завод в 21 год. На предприятии она отвечает за систему трансформации и повышение конкурентоспособности на внутренних и внешних рынках. Осипову и ее команду из 18 человек одними из первых привлекли к программе модернизации холдинга.





Мария Осипова, директор по развитию АО «Уралэлектромедь». (Фото: кадр из фильма «Другие люди»)

Еще один молодой топ-менеджер, на которого, возможно, сделает ставку при реформировании УГМК Джахангир Махмудов, — генеральный директор компании «Холдинг Кабельный Альянс» (объединяет кабельные активы УГМК) 38-летний Аркадий Рудой. Он сумел закрепить позиции холдинга на высококонкурентном рынке, построил эффективную систему продаж. Отметим: средний возраст шести первых лиц «Кабельного Альянса» — 41 год.



Аркадий Рудой — сын многолетнего директора УГМК по горному производству Григория Рудого. Сопротивление реформам со стороны дирекции Рудого-старшего — самого капиталоемкого подразделения — вызывало недовольство основного акционера компании, отмечают отраслевые аналитики.

Генеральный директор ООО «Холдинг Кабельный Альянс» Аркадий Рудой (Фото: пресс-служба холдинга)

После трансформации существует несколько вариантов развития событий. Наиболее вероятным эксперты называют попытку улучшить производственные и финансовые показатели УГМК в условиях экономической нестабильности. Но теоретически нельзя исключать и возможную подготовку к продаже актива или его части. Помимо снижения цен из-за пандемии, сокращается объем спроса на сырье, рассказал РБК Екатеринбург экономист, кандидат экономических наук Константин Селянин. Многократное падение прибыли может привести к новому шагу — выходу на биржу.



Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», чистая прибыль ОАО «УГМК» с 5,9 млрд руб. в 2018 году упала до 263,9 млн руб. в 2019 году. АО «Уралэлектромедь» в первом квартале 2020 года получило чистый убыток больше 1,5 млрд рублей. По сравнению с первым кварталом 2019 года убыток вырос в 7,5 раза.



Выход на IPO или продажа



Вопросы о том, почему УГМК не стала публичной компанией, звучат на протяжении 15 лет. В 2015 году в интервью корпоративной газете Искандар Махмудов заявил, что на этапе развития компании хватало внутренних ресурсов, чтобы не привлекать деньги со стороны.

«Мы обходились либо собственным капиталом компании, либо привлекали дополнительные деньги акционеров, а также успешно кредитовались в зарубежных и российских банках. Понимаете, публичность — хорошая вещь, но она сильно усложняет управление», — заявлял Махмудов.

Как предполагает экономист Константин Селянин, перевод активов с ООО «УГМК-Холдинг» на ОАО «УГМК» — это шаг к становлению публичной компанией. По его словам, ООО вряд ли может привлекать деньги в этой форме собственности или выходить с размещением акций на бирже.



Уральская горно-металлургическая компания создана на базе завода «Уралэлектромедь» в Верхней Пышме 20 октября 1999 года. В УГМК входят 40 предприятий и производств в России и Казахстане. По данным на 2013 год (с тех пор официально УГМК информацию не раскрывала), 50% акций принадлежит Искандару Махмудову, 35% — Андрею Козицыну, по 7,5% — двум топ-менеджерам и членам совета директоров УГМК Эдуарду Чухлебову и Игорю Кудряшкину. В 2019 году УГМК провела внутрикорпоративную реформу, активы были консолидированы на ОАО «УГМК», а управляющая «УГМК-Холдинг» упразднена.

«Долгое время УГМК было достаточно оставаться в форме ООО, поскольку это имеет определенные плюсы для акционеров — такая структура более закрытая. Сейчас прибыль упала в десятки раз. Деятельность компании вряд ли можно финансировать исключительно доходами от операционной деятельности. А это означает, что акционеры могут решиться привлекать дополнительный капитал для финансирования через рынок капитала, выпуск облигаций или акций», — считает Селянин.

С таким мнением согласен и аналитик группы «ФИНАМ» Алексей Калачев: «Я не исключаю, что владельцы издалека начали готовить компанию к выводу в публичное поле. Возможно, в перспективе рассматривается вывод акций УГМК на IPO. Капитализировать собственность, получить консолидированную рыночную оценку активов — это разумная задача. Трансформация структуры вписывается в задачу консолидации УГМК с целью получения публичной рыночной оценки».



По словам Леонида Хазанова, для УГМК важно снизить долговую нагрузку компании и увеличить рентабельность. «В данном ключе и может находиться продажа непрофильных активов», — отмечает промышленный эксперт.



В паблике появлялась информация о возможной продаже «УГМК-Агро» как актива, который требует на содержание слишком много средств. В октябре компания «Согаз-Мед» купила 9,99% акций «УГМК-Медицина». «Страховой бизнес — непрофильный для группы УГМК, и мы рады видеть среди наших партнеров такого крупного игрока на этом рынке, как страховая компания «Согаз-Мед», — прокомментировал сделку Андрей Козицын.



Как считает Леонид Хазанов, желающие купить непрофильные активы УГМК найдутся — главное сойтись в цене.



Помимо непрофильных активов, которые могут повышать нагрузку на компанию, УГМК взяла на себя ряд гуманитарно-благотворительных проектов, в числе которых содержание Музея военной и автомобильной техники в Верхней Пышме (в этом году выведена из состава «Уралэлектромеди»), строительство ледовых арен, финансирование хоккейного клуба «Автомобилист» и др.

Искандар Махмудов, мажоритарный владелец УГМК. (Фото: пресс-служба УГМК)



Мажоритарный акционер Искандар Махмудов в редких интервью высказывает сдержанную позиции насчет благотворительной деятельности Андрея Козицына и взятых УГМК социальных обязательств. Но ответственность за решения разделяет. В интервью, которое Махмудов дал корпоративному изданию УГМК в 2015 году, он комментирует ситуацию так:



«Нельзя сказать, что мы специально планировали социальную политику. Мы относимся к территориям присутствия наших предприятий как к родному дому. Вы же хотите, чтобы и вокруг вашего дома все было красиво и правильно. И в нашем случае это совершенно обычный человеческий подход к тому месту, в котором ты живешь и работаешь. Мы делаем то, что считаем необходимым. И то, что можем. Объемы поддержки ограничиваются нашими экономическими возможностями, безусловно. В благоприятный для компании период делаем больше, в менее благоприятный — меньше. Но всегда что-то делаем. Так что это, скорее, такой вот личный моральный выбор руководителей компании — Андрея Анатольевича Козицына и мой».



Автор: Александра Морозова