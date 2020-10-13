"Кабельный бизнес-2020": итоги участия НПП "ПОЛИПЛАСТИК"

В Санкт-Петербурге завершила работу деловая сессия «Кабельный бизнес-2020», организованная порталом RusCable.ru, медиалидером отрасли. В течение более чем 7 часов хедлайнеры конференции – генеральные директора ведущих кабельных заводов страны – эксперты и гости обменивались практическим опытом, обсуждали актуальные вопросы отрасли.

Мероприятие проходило в офлайн и онлайн формате, и собрало порядка 800 (в моменты пика онлайн-подключений до 1000) представителей кабельного бизнеса, производителей кабельных полимеров, экспертов отрасли. НПП «ПОЛИПЛАСТИК», ведущий российский производитель композиционных материалов, приняло участие в очной части деловой сессии.

«Наше предприятие разрабатывает и производит компаунды, в частности, для нефтепогружных кабелей, поэтому «Кабельный бизнес-2020» стал отличной площадкой для укрепления деловых связей, – говорит Екатерина Смирнова, заместитель директора по продажам Торгового дома «ПОЛИПЛАСТИК». – За день участия в деловой сессии удалось провести 3 встречи, обсудить детали дальнейшего сотрудничества с партнерами, подробно проконсультировать их по материалам Армлен ПП-6ЭК и Армлен ПП-9ЭК».

Напомним, компаунды для нефтепогружных кабелей Армлен ПП-6ЭК и Армлен ПП-9ЭК создаются на основе блок-сополимера пропилена с этиленом с повышенной стойкостью к воздействию температуры, ионов меди и нефтепродуктов. Эти термостабилизированные, морозостойкие материалы применяются для изготовления изоляции и оболочки кабелей для нефтепогружных насосов с температурой эксплуатации до + 125°С.