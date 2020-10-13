Канал имени Москвы ожидает капитальный ремонт

ФГБУ «Канал имени Москвы» ищет подрядчика на выполнение работ, сообщает RosTender.info.

Иваньковскому гидроузлу, зданию и сооружению шлюза №1 и заградительным воротам №104, расположенным в Дубне, необходим капитальный ремонт фасадов. От подрядчика ожидается ремонт кровель и фасадов с восстановлением архитектурных элементов декора, с устройством обогреваемых желобов и водостоков, а также пескоструйная очистка стен и фундаментов, замена окон, дверей и ворот. Зданию требуется восстановление штукатурки, окраски фасадов, наружных лестниц и перил, элементов балконов и лоджий, а также пожарных лестниц. Планируется установка архитектурной подсветки зданий по фасадам. Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту планируется завершить до 15 января 2022 года. Начальная цена контракта составляет 102 млн рублей.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 3 ноября.

Канал имени Москвы, расположенный в Московской и Тверской областях, соединяет две реки – Москву и Волгу. Канал даёт столице более 60% всей потребляемой питьевой и промышленной воды.



