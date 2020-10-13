Филиал «Россети Центр Костромаэнерго» провел в поселке Россолово Галичского района Костромской области замену старых светильников уличного освещения на новые светодиодные. Всего работниками филиала был заменен 71 светильник. Кроме этого, было проложено около 3 км провода СИП и установлены 6 железобетонных опор.

Работы проводились на 14 улицах поселка. Отдельное внимание было уделено освещению улиц, где расположены социально-значимые объекты. Так, на улице Шоссейной расположен Дом культуры, куда вечером дети ходят на кружки и секции, на улице Кооперативной большой детский сад. «Наша Россоловская школа находится на улице Зеленой, - говорит Людмила Урядина, учитель физкультуры и Депутат Совета депутатов сельского поселения. – Благодаря энергетикам «Россети Центр» ребята сейчас идут утром в школу при ярком свете фонарей, а вечером родители со спокойной душой отпускают их на дополнительные занятия. Светло на улице – тепло и спокойно на душе».

Замена старых и установка новых ярких и экономичных фонарей стала одним из проектов благоустройства деревень и сел в Костромской области в рамках государственной программы комплексного развития сельских территорий. С инициативой оборудования освещения во всем поселке выступили жители Россолова и администрация Ореховского сельского поселения. Проект, поддержанный администрацией района, получил «добро» и на региональном уровне, и на уровне Министерства сельского хозяйства, курирующего федеральную программу «Комплексное развитие сельских территорий».

«В этом году мы установили уличное освещение в Россолово, а в планах следующего года - работа в нашем поселении, - комментирует глава Ореховского сельского поселения Александр Транчуков. – Благодарим Костромаэнерго! Отработали профессионально. С мастером Галичского РЭС Костромаэнерго Андреем Бурдиным постоянно были на связи, его бригада работала оперативно и качественно… И понятно, он ведь родом из этих мест».