"Россети ФСК ЕЭС" модернизировала крупный энергоцентр Костромы

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила проект технического переоснащения подстанции 220 кВ «Мотордеталь» – питающего центра Заволжского района Костромы. В результате повысилась надежность электроснабжения промышленных предприятий и социально-бытовых объектов города так же появился резерв для подключения новых потребителей. Общая стоимость работ составила более 188 млн рублей.

На подстанции введено в работу новое закрытое распределительное устройство 10 кВ. Оно оснащено вакуумными выключателями, системой сбора и передачи информации, микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики. В конструкции предусмотрены резервные ячейки для присоединения новых потребителей.

Также были заменены порталы трансформаторов 110/10 кВ и два комплекта дугогасительных реакторов, построены шинные мосты 10 кВ от двух трансформаторов, новые кабельные каналы. Произведен перезавод 40 кабельных линий 10 кВ в новое распределительное устройство. Все работы выполнялись в условиях действующей подстанции без снижения надежности Костромской энергосистемы.

Мощность подстанции 220 кВ «Мотордеталь» составляет 300 МВА. От ее стабильной работы зависит надежность энергообеспечения Заволжского района Костромы, где проживает более 57 тыс. человек, а также транзитных перетоков мощности в центральные районы Костромской области и восточные районы Ярославской области.