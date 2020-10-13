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В РСПП анонсировали проведение форума по цифровой трансформации

В РСПП анонсировали проведение форума по цифровой трансформации

13 октября 2020, 16:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: РСПП, ОНЛАЙН, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 

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Форум по цифровой трансформации в рамках Недель российского бизнеса пройдет 14 октября, сообщили РИА Новости в Российском союзе промышленников и предпринимателей.

"14 октября 2020 года, в 11.00, в рамках Недель российского бизнеса Российский союз промышленников и предпринимателей проводит Форум по цифровой трансформации. В режиме видео-конференцсвязи будут обсуждаться вопросы влияния связи 5G на ландшафт инновационных цифровых услуг, потенциальный эффект внедрения 5G в российской экономике, эффективное регулирование и управление созданием сетей связи пятого поколения, развитие промышленного интернета вещей и цифровизации производства, новые горизонты интеллектуального предприятия", - рассказали в союзе.

Там добавили, что форум проведут президент РСПП Александр Шохин и председатель Комитета РСПП по цифровой экономике, президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

К участию приглашены министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, президент – председатель правления "Норильского никеля" Владимир Потанин, генеральный директор "Почты России" Максим Акимов, президент "ЭР-Телеком Холдинга" Андрей Кузяев, генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин и другие.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

 

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