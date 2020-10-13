В Шерегеше построят новый горнолыжный подъемник

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство канатно-кресельной дороги на курорте Шерегеш в Кемеровской области. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Горнолыжный комплекс «Шерегеш», расположенный в Таштагольском районе Кемеровской области неподалеку от одноименного поселка, был построен в 1981 году для проведения здесь Спартакиады народов РСФСР. Последние два десятилетия комплекс развивается как горнолыжный курорт. В 2019 году Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации на строительство на курорте подвесной одноканатной дороги протяженностью более 992 м. Она расположена на восточном склоне горы Каритшал (Зеленая) высотой 1270 м.

На этот раз эксперты Главгосэкспертизы одобрили проект строительства пассажирской канатно-кресельной дороги «Запад» в пяти км от поселка Шерегеш - в центральной части Горной Шории, на юго-восточном склоне горы Мустаг.

Подвесная пассажирская канатная дорога, которую проложат на склоне с перепадом высот 245,55 м, рассчитана на перевозку 1510 человек в час. Ее протяженность составит 1159,64 м. Четырехкресельная канатная трасса будет приспособлена и для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями.

Также здесь построят две одноэтажные операторские станции - верхнюю и нижнюю.

Финансирование планируется осуществлять за счет застройщика - ООО «Каскад Запад». Проектную документацию подготовило ООО «Доппельмайр Раша».

Фото: kkge.ru