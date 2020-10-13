Латвийский системный оператор Augstsprieguma Tikls (ATS) объявил о завершении строительства латвийского участка трансграничной ВЛ 330 кВ между Эстонией и Латвией. Межгосударственная ВЛ 330 кВ протяженностью около 200 км пройдет вдоль трассы действующих ЛЭП между эстонской ПС Килинги-Номме (Kilingi-Nōmme) и латвийской ПС Рижская ТЭЦ-2 (Riga CHP-2). Протяженность латвийского участка ВЛ 330 кВ составляет 176 км, эстонского – 28 км.

Целью строительства новой магистральной ЛЭП является повышение надежности поставок электроэнергии за счет создания надежного коридора передающей сети, обеспечение более эффективной работы электроэнергетических рынковв странах Прибалтики и развитие энергорынка в Балтийском регионе в целом. Проект строительства межгосударственной ВЛ 330 кВ входит в список проектов общего интереса ЕС (Projects of Common Interest, PCI) и является стратегически важной составляющей Плана объединения Балтийского энергетического рынка (BEMIP), нацеленного на синхронизацию энергосистем стран Балтии и Континентальной Европы.

Проектирование и строительство ВЛ осуществляется совместным предприятием EE-LV Interconnection, в составе компаний Elko (Латвия), Selpol (Польша) и Leonhard Weiss Energy (Эстония). Строительство идет по графику, несмотря на частичную приостановку работ весной 2020 в связи с пандемией Covid-19. Ожидается, что межгосударственная ВЛ 330 кВ будет полностью введена в эксплуатацию к декабрю 2020 года.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission