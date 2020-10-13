Журнал RusCable Insider #193 - Ассоциация "Электрокабель",
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13 октября 2020, 13:45
Рубрика: Цифровая революция
Метки: НАЦПРОЕКТ, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Создание Центра управления регионом (ЦУР) позволит властям Краснодарского края круглосуточно контролировать ситуацию в ключевых отраслях и незамедлительно реагировать на возникающие проблемы, сообщил во вторник журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.
"Край вышел на финальную стадию создания Центра управления регионом. Задача новой структуры - при помощи комплекса самых современных программно-аппаратных средств оперативно реагировать в круглосуточном режиме на возникающие в крае проблемы", - заявил Кондратьев.
Сбор и анализ данных будет вестись во всех ключевых сферах, с которыми человек сталкивается ежедневно - в здравоохранении, образовании, ЖКХ, транспортной, строительной, по линии соцзащиты.
"Принципиально важно, что не люди должны обращаться в ЦУР, а сама система отслеживает проблемные вопросы", - отметил губернатор.
Анализ ситуации и всех индикаторов будет автоматизирован. Если, по словам Кондратьева, в работе отраслей произойдет какой-то сбой, информация сразу поступит в ЦУР.
"Дальше уже дело за исполнителями. Система сможет предложить алгоритм решения той или иной ситуации. И, кстати, "слышать" она будет не только жалобы с официальных порталов, но и упоминания в соцсетях по ключевым словам", - подчеркнул глава региона.
Центры управления регионами создаются по всей стране в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" по поручению президента России.
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