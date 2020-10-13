Мост через Оку в Калуге заиграл новыми красками: на нём появилась декоративная подсветка. Работу по установке линейных светильников протяжённостью 520 метров в кратчайшие сроки выполнили специалисты «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго».

Несколько лет назад Гагаринский мост уже был частично подсвечен со стороны бора. Красивый вид переправы через главную реку города полюбился калужанам. Теперь мост оснащён иллюминацией с двух сторон.

Для выполнения заказа от городской администрации калужские энергетики заменили 540 метров кабельных линий и смонтировали 520 линейных светильников по 9 ватт.

Установленные светодиодные трубки монохромного свечения отличаются экономным расходом энергии и при этом повышенной светоотдачей. Яркой световой полосой можно любоваться из разных точек города: со стороны мемориала к 600-летию Калуги – знаменитого «шарика», с набережной Оки, из городского парка культуры и отдыха. Также хороший вид на украшенный новой иллюминацией Гагаринский мост открывается с понтонного моста на ул. Воробьёвская.

«Гагаринский мост соединяет правый и левый берег Калуги, это символ единения города. Также это главный въезд, первое, что видят гости областной столицы. Мост должен был выглядеть ярко и запоминаться с первого взгляда. И у нас это получилось», - отметил заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» - директор филиала «Калугаэнерго» Дмитрий Фёдоров.

Теперь въезд в город украшает не только стилизованная опора-ракета на дамбе Яченского водохранилища, которую Калугаэнерго подарил городу в прошлом году, но и новая подсветка моста. На этом работа над обликом областного центра не закончится. Калужские энергетики готовят для горожан яркие сюрпризы к 100-летию ГОЭЛРО и новогодним каникулам.