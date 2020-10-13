Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» завершила проект по разработке и обоснованию новой модификации ядерного топлива для реакторов ВВЭР-440 венгерской АЭС «Пакш». Венгерскому заказчику передан полный пакет документации для лицензирования нового топлива в национальном регуляторе атомной энергетики. На Машиностроительном заводе в г. Электросталь (ПАО «МСЗ») завершились приемочные испытания топливных кассет.

Новая модификация ядерного топлива второго поколения для ВВЭР-440 позволит оптимизировать водно-урановое отношение в активной зоне реактора, что, в свою очередь, повысит эффективность топливоиспользования и улучшит экономические характеристики эксплуатации энергоблоков.

«Топливную компанию ТВЭЛ и АЭС «Пакш» связывают многолетние партнерские отношения и целый ряд успешно реализованных проектов. Внедрение новой модификации топлива на всех четырех энергоблоках АЭС «Пакш» позволит нашему заказчику постепенно снизить топливную составляющую в стоимости производства электроэнергии и получить ощутимый экономический эффект. АЭС «Пакш» вырабатывает примерно половину всей электроэнергии в энергосистеме Венгрии, и для нас как производителей ядерного топлива является вопросом профессиональной гордости обеспечить для венгерской атомной энергетики надежные поставки не только качественной, но и экономически привлекательной продукции», - отметила президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова.

В проекте по разработке и обоснованию нового топлива принимали участие специалисты АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Атомэнергомаш»), ВНИИНМ им. А.А. Бочвара (материаловедческий институт в составе Топливной компании ТВЭЛ), ПАО «МСЗ» и НИЦ «Курчатовский институт». На площадке ОКБ «ГИДРОПРЕСС» тепловыделяющие сборки и рабочие кассеты новой модификации прошли комплекс гидравлических, ресурсных и вибрационных испытаний.

Первая партия ядерного топлива новой модификации будет поставлена на АЭС «Пакш» в 2020 году. Контракт между АО «ТВЭЛ» и MVM Paks Ltd. (Венгрия) на реализацию инжинирингового проекта по разработке, обоснованию и внедрению нового топлива был подписан в конце 2017 года.

Для справки:

АЭС «Пакш» - единственная действующая атомная электростанция в Венгрии общей электрической мощностью 1902 МВт. Имеет в составе четыре типовых энергоблока с реакторами ВВЭР-440, поочередно введенных с 1982 по 1987 гг. В настоящее время АЭС «Пакш» является единственной в мире АЭС с реакторами ВВЭР-440, которые эксплуатируются в увеличенном 15-месячном топливном цикле. Атомная электростанция ежегодно производит порядка 15 млрд кВт*ч, около половины всей электроэнергии, вырабатываемой венгерской электрогенерацией. В 2018 году проект увеличения топливного цикла АЭС «Пакш» стал победителем европейского конкурса «Качество и инновации» (Quality Innovation Award) в номинации «Инновации крупных предприятий». Содействие венгерским атомщикам в реализации проекта оказывали и российские коллеги – специалисты АО «ТВЭЛ», а также НИЦ «Курчатовский институт», ОКБ «Гидропресс», АО «ВНИИНМ» и ПАО «МСЗ».

Проект АЭС «Пакш-2» реализуется на основе российско-венгерского межправительственного соглашения от 14 января 2014 года. Генеральным подрядчиком является инжиниринговая компания Росатома АО ИК «АСЭ». Оборудование турбинного острова поставляет компания «GE», а автоматизированную систему управления технологическими процессами (АСУ ТП) консорциум компаний «Framatome» и «Siemens». Росатом, поставщик технологии АЭС «Пакш-2» является одним из ведущих игроков глобальной атомной промышленности.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству стабильных изотопов, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реактора в 13 странах мира, исследовательские реакторы в десяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ. www.tvel.ru