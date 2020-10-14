"Атоммаш" тестирует дополненную реальность

В Волгодонском филиале компании «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» — «Атомэнергомаш») протестировали новый цифровой продукт — очки дополненной реальности для осуществления удаленного взаимодействия исполнителя работ с заказчиком и инспектирующими организациями.

В комплект оборудования входит специальное программное обеспечение и очки дополненной реальности. Сегодня «АЭМ-технологии» и Управление качеством Госкорпорации «Росатом» проводят тестирование цифрового комплекса совместно с отраслевым технологическим партнером ЧУ «Цифрум», компанией, входящей в блок по цифровизации Росатома.

В ходе тестирования сотрудники завода в дистанционном режиме провели входной контроль заготовок колен главного циркуляционного трубопровода. Специалисты технической дирекции показали чертежи, маркировку, параметры заготовок принимающей стороне в режиме дополненной реальности. Действия контролера ОТК передавались на компьютеры участников дистанционного тестирования, обеспечивали обратную связь.

«Мы по достоинству оценили цифровой продукт, который позволяет в разы сократить издержки на этапах приемки заготовок и оборудования заказчиками. Наши коллеги из блока по цифровизации Госкорпорации «Росатом» в ближайшее время завершат работы по тестированию, и мы сможем в полной мере применять эти комплексы на производстве», — отметил директор по информационным технологиям АО «АЭМ-технологии» Олег Апанасик.

«Мы видим хорошие возможности повышения эффективности предприятий за счет внедрения технологий удаленной работы с помощью видеосвязи и дополненной реальности. Будем продолжать совместную работу с предприятиями по внедрению широкого спектра цифровых решений непосредственно в производственные процессы, с целью реализации задач Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», — добавил генеральный директор ЧУ «Цифрум» Борис Макевнин.

Участники положительно оценили результаты, достигнутые в ходе тестирования комплекта оборудования и программного обеспечения для организации удаленного взаимодействия и отработки сценария проведения дистанционной процедуры входного контроля оборудования для АЭС, а также высоко оценили потенциал развития данного инструментария с точки зрения повышения эффективности процесса, сокращения времени протекания процесса и экономии затрачиваемых средств.

Развитие и внедрение данной системы предлагается вести как по направлению оптимизации бизнес-процессов различных контрольных мероприятий, в части их адаптации для возможности их проведения в удаленном (дистанционном) режиме, так и в области оптимизации технических, технологических и программных составляющих.